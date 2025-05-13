本报北京5月12日电 （记者王珂）商务部12日发布数据显示：自2024年汽车以旧换新政策实施以来，累计补贴申请量已突破1000万份。

数据显示，截至5月11日，2025年汽车以旧换新补贴申请量达322.5万份，其中汽车报废更新103.5万份，置换更新219万份。汽车以旧换新政策有效促进消费增长、绿色转型和资源循环。

汽车消费持续回升。1至4月，国内乘用车零售量691.8万辆，同比增长9%。据商务大数据监测，4月份重点监测零售企业汽车类销售额同比增长1.9%。

绿色智能消费新品备受青睐。2025年以来，汽车以旧换新中，新能源汽车占比超53%。1至4月，新能源乘用车累计零售334.2万辆，同比增长37%，市场渗透率达48.4%，比2024年全年提升0.8个百分点。

资源循环利用水平不断提高。1至4月，报废汽车回收量276.7万辆，同比增长65%。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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