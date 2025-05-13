汽车以旧换新补贴申请量突破1000万份
2025年05月13日06:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月12日电 （记者王珂）商务部12日发布数据显示：自2024年汽车以旧换新政策实施以来，累计补贴申请量已突破1000万份。
数据显示，截至5月11日，2025年汽车以旧换新补贴申请量达322.5万份，其中汽车报废更新103.5万份，置换更新219万份。汽车以旧换新政策有效促进消费增长、绿色转型和资源循环。
汽车消费持续回升。1至4月，国内乘用车零售量691.8万辆，同比增长9%。据商务大数据监测，4月份重点监测零售企业汽车类销售额同比增长1.9%。
绿色智能消费新品备受青睐。2025年以来，汽车以旧换新中，新能源汽车占比超53%。1至4月，新能源乘用车累计零售334.2万辆，同比增长37%，市场渗透率达48.4%，比2024年全年提升0.8个百分点。
资源循环利用水平不断提高。1至4月，报废汽车回收量276.7万辆，同比增长65%。
《 人民日报 》（ 2025年05月13日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 推进标准化建设 业界促进护工行业发展
- 图为大通回族土族自治县护工产业发展基地内正在对护工进行培训。受访方供图 人民网北京5月12日电 （记者孙博洋）“目前，大通籍护工从业人员超过8000人，月均工资达到4000元，总体年工资性收入超过3亿元。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开