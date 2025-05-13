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前4月我国汽车产销首次双超1000万辆

2025年05月13日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月12日电  （记者王政）中国汽车工业协会12日公布数据显示：今年前4月，我国汽车产销量历史上首次双双突破1000万辆。

　　内需潜力加快释放。1至4月，我国汽车产销量分别完成1017.5万辆和1006万辆，同比分别增长12.9%和10.8%。其中，汽车国内销量达812.3万辆，同比增长12%，高于汽车整体销量增幅1.2个百分点。

　　出口保持稳定增长。1至4月，我国汽车出口193.7万辆，同比增长6%。其中，新能源汽车出口64.2万辆，同比增长52.6%。4月单月，汽车出口51.7万辆，实现环比和同比双增长。

　　乘用车市场延续良好表现。1至4月，乘用车产销分别完成876.5万辆和864.1万辆，同比分别增长14.5%和12.4%。其中，中国品牌乘用车销量594万辆，销量占有率达68.7%，较上年同期上升8.1个百分点。

　　新能源汽车延续快速增长态势。1至4月，新能源汽车产销累计完成442.9万辆和430万辆，同比分别增长48.3%和46.2%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的42.7%。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月13日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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