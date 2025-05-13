推动向外贸、民营等领域倾斜对接帮扶资源

本报北京5月12日电 （记者屈信明）金融监管总局近日发布《关于做好2025年小微企业金融服务工作的通知》，引导金融机构做好普惠金融大文章、提升小微企业金融服务质效。通知要求深化支持小微企业融资协调工作机制。各级派出机构要持续深化央地协同，强化“四级垂管”效能，协同配合区县工作机制提升企业摸排和筛选质量，推动解决小微企业经营困难和问题。推动向外贸、民营、科技、消费等领域小微企业倾斜对接帮扶资源。

银行业金融机构要公平精准开展民营和小微企业授信业务。加力支持小微外贸企业，依托进出口贸易场景及订单、物流等数据要素，提升信用评估和金融服务水平，促进稳外贸稳增长。着力培育发展新质生产力，丰富完善金融产品，为小微企业专精特新、科技创新发展提供多元化接力式金融服务。强化住宿、餐饮、文旅以及新场景新业态消费领域小微企业、个体工商户金融支持，助力扩内需促消费。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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