本报记者 范昊天

上半截像蒜，下半截像鸟，一按肚子，还会发出“蒜鸟、蒜鸟”的魔性“洗脑”语音。

为购买这款“蒜鸟”玩偶，湖北鄂州市民汪頔萌不惜开车1小时跑一趟武汉，“‘蒜鸟’是‘算了’的谐音，体现了我们湖北人豁达包容的生活态度。”

与5米高的巨型“蒜鸟”玩偶合影，购买“过早”文化、樱花季等主题文创产品……在武汉市武昌区亲橙万象汇商场，全国首家“蒜鸟”主题快闪店一开业，便成为年轻人争相打卡的网红店。

“自3月28日开业以来，日营业额最高突破了10万元。”武汉礼物文旅产业有限公司总经理杨博智说，“市场反馈超过预期，我们准备把闭店时间推迟20多天。”

中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》提出，因地制宜推进首发经济，鼓励国内外优质商品和服务品牌开设首店、举办首发首秀首展。

武汉市出台一系列政策举措，从打造平台载体、建设绿色通道、完善服务机制、加强奖补资金支持等方面发力，助推首发经济成为拉动消费的“火车头”。

“我们在品牌入驻和活动开展过程中提供高效服务，对首店入驻项目选址、登记注册、安全管理等关键环节，主动靠前协调，全力以赴帮助品牌首店解决落地经营的难点问题。”武汉市商务局有关负责人介绍，去年全市首店数量首次突破400家，高能级首店成倍增长。

近几年，关门闭店的网红首店也有不少。新鲜感过后，如何避免昙花一现？

在武商梦时代广场，华中地区首个大型室内文旅项目——WS梦乐园人气火爆。旋转木马、大摆锤、碰碰车等多个游乐设施前，都排起了长队。

“通过打造独特消费场景和活动，持续培养消费者黏性，努力将‘尝鲜消费’转化成‘长线消费’。”武商集团营销推广部部长徐萍介绍，今年3月至清明假期，销售额同比实现两位数增长。

引进来，还要想方设法“扶上马、送一程”。

武汉建立首店经济项目库，对入库企业提供全程跟踪服务，通过发放文旅惠民券、举办新春消费季等活动，强化“商文旅体”融合式发展。

同时，武汉大力推动核心商圈和特色商街提档升级、大型商业综合体创新发展，为首店首发经济提供广阔空间。武汉拥有亿元以上商品交易市场29个、3000平方米以上在营大型购物中心149个。今年，武汉将力争新引进各类首店300家以上。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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