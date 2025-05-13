打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

育好首店，“尝鲜”变“长线”（提振消费一线观察）

本报记者  范昊天
2025年05月13日06:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　上半截像蒜，下半截像鸟，一按肚子，还会发出“蒜鸟、蒜鸟”的魔性“洗脑”语音。

　　为购买这款“蒜鸟”玩偶，湖北鄂州市民汪頔萌不惜开车1小时跑一趟武汉，“‘蒜鸟’是‘算了’的谐音，体现了我们湖北人豁达包容的生活态度。”

　　与5米高的巨型“蒜鸟”玩偶合影，购买“过早”文化、樱花季等主题文创产品……在武汉市武昌区亲橙万象汇商场，全国首家“蒜鸟”主题快闪店一开业，便成为年轻人争相打卡的网红店。

　　“自3月28日开业以来，日营业额最高突破了10万元。”武汉礼物文旅产业有限公司总经理杨博智说，“市场反馈超过预期，我们准备把闭店时间推迟20多天。”

　　中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》提出，因地制宜推进首发经济，鼓励国内外优质商品和服务品牌开设首店、举办首发首秀首展。

　　武汉市出台一系列政策举措，从打造平台载体、建设绿色通道、完善服务机制、加强奖补资金支持等方面发力，助推首发经济成为拉动消费的“火车头”。

　　“我们在品牌入驻和活动开展过程中提供高效服务，对首店入驻项目选址、登记注册、安全管理等关键环节，主动靠前协调，全力以赴帮助品牌首店解决落地经营的难点问题。”武汉市商务局有关负责人介绍，去年全市首店数量首次突破400家，高能级首店成倍增长。

　　近几年，关门闭店的网红首店也有不少。新鲜感过后，如何避免昙花一现？

　　在武商梦时代广场，华中地区首个大型室内文旅项目——WS梦乐园人气火爆。旋转木马、大摆锤、碰碰车等多个游乐设施前，都排起了长队。

　　“通过打造独特消费场景和活动，持续培养消费者黏性，努力将‘尝鲜消费’转化成‘长线消费’。”武商集团营销推广部部长徐萍介绍，今年3月至清明假期，销售额同比实现两位数增长。

　　引进来，还要想方设法“扶上马、送一程”。

　　武汉建立首店经济项目库，对入库企业提供全程跟踪服务，通过发放文旅惠民券、举办新春消费季等活动，强化“商文旅体”融合式发展。

　　同时，武汉大力推动核心商圈和特色商街提档升级、大型商业综合体创新发展，为首店首发经济提供广阔空间。武汉拥有亿元以上商品交易市场29个、3000平方米以上在营大型购物中心149个。今年，武汉将力争新引进各类首店300家以上。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月13日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推进标准化建设 业界促进护工行业发展
　　图为大通回族土族自治县护工产业发展基地内正在对护工进行培训。受访方供图 人民网北京5月12日电 （记者孙博洋）“目前，大通籍护工从业人员超过8000人，月均工资达到4000元，总体年工资性收入超过3亿元。…
从咖啡产业看中拉“经贸+文化”合作机遇
　　人民网北京5月12日电 （记者车柯蒙）在12日举行的中国-巴西商业研讨会上，瑞幸咖啡联合创始人、首席执行官郭谨一作为企业代表出席并发言。郭谨一表示，瑞幸咖啡将持续携手巴西多方推广咖啡文化，把更多高品质巴西咖啡带给消费者。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部