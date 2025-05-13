打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

贵州江口县培育特色主导产业

梵净山下抹茶香（发展各具特色的县域经济）

本报记者  马跃峰  程  焕
2025年05月13日06:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　初夏时节，当贵州各地春茶采摘陆续收尾时，在铜仁市江口县怒溪镇骆象村，郁郁葱葱的茶园里却是一派热火朝天，茶农们正忙着采收着翠绿的鲜叶。

　　“过了季才开采，不怕卖不出去吗？”

　　种茶大户杨茂华淡定自若：“不着急，让茶叶在遮阳网下多长7厘米，机械收割，去梗去脉，低温研磨，就变成了制作抹茶的原料茶碾茶。”

　　去年，他的碾茶生产线产茶11吨，纯利润50多万元。今年，杨茂华又投资198万元，新上第二条生产线。

　　选做碾茶，既避开了竞争激烈的春茶市场，又解决了采茶季难找人手、人工成本高的问题。不过，杨茂华最看重的是，“一点都不愁销路，碾茶直接卖给贵茶集团，进入深加工环节。”

　　今年3月，习近平总书记在贵州考察时强调：“要因地制宜发展现代山地特色高效农业，培育具有持久市场竞争力的特色主导产业。”

　　抹茶产业是江口县着力培育的特色主导产业。江口县位于梵净山脚下，种茶条件得天独厚，茶园面积近16万亩。当地顺应健康、时尚消费新趋势，看准新茶饮、烘焙等巨大市场潜力，全力进军抹茶市场。

　　龙头企业引领，产业走向规模化。

　　江口县引入贵茶集团，建设4条先进的精制生产线，建成占地340亩的产业园。上游联动10户规模以上企业、100家碾茶加工厂、1000个家庭农场、近10万茶农，下游与全国多地奶茶店、咖啡店、甜品店洽谈合作，还开拓国际市场。

　　“我们已在江口建成‘抹茶超级工厂’。”贵茶集团董事长蒙祖德介绍，“2024年，我们的抹茶产量超1200吨，产值3.02亿元，产品远销40多个国家和地区。”

　　推广科学种植，从源头提升品质。

　　“县里选派科技人员上门下田，从茶种、土质、修剪、水肥管理等方面开展全方位指导。”江口县农业农村局局长陈敏介绍。

　　江口县还有步骤地推进茶田改造，已累计改造抹茶原料基地3万亩，未来计划改造6万亩。

　　完善利益联结，带富更多乡亲。

　　“脱贫群众参与改造，每亩茶园补助500元；5亩以上的家庭农场验收合格后，县里奖励2万元。”骆象村党支部书记阙从汗细数优惠政策。

　　骆象村已发展起5家碾茶企业，村民人均收入从2018年的7000余元增长到去年的1.65万元。

　　抹茶闯出了名气，也带旺了新兴业态。

　　游罢梵净山，喝一杯新调的抹茶，尝一块抹茶松露糕点，带一盒抹茶蝴蝶酥，自在惬意。

　　在县城的文旅体验一条街——“梵花街”，开抹茶馆的邓应红十分重视产品创新，开发了抹茶米酒、面条等新产品。

　　“旺季每天进店两三百人，月销售额30多万元。县里正开发更多农文旅沉浸式体验项目，生意会越来越好。”邓应红期待满满。

　　“我们将进一步夯实基础、大力招商，推动兴业、强县、富民一体发展。”铜仁市人大常委会副主任、江口县委书记曹勇说。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月13日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推进标准化建设 业界促进护工行业发展
　　图为大通回族土族自治县护工产业发展基地内正在对护工进行培训。受访方供图 人民网北京5月12日电 （记者孙博洋）“目前，大通籍护工从业人员超过8000人，月均工资达到4000元，总体年工资性收入超过3亿元。…
从咖啡产业看中拉“经贸+文化”合作机遇
　　人民网北京5月12日电 （记者车柯蒙）在12日举行的中国-巴西商业研讨会上，瑞幸咖啡联合创始人、首席执行官郭谨一作为企业代表出席并发言。郭谨一表示，瑞幸咖啡将持续携手巴西多方推广咖啡文化，把更多高品质巴西咖啡带给消费者。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部