贵州江口县培育特色主导产业

本报记者 马跃峰 程 焕

初夏时节，当贵州各地春茶采摘陆续收尾时，在铜仁市江口县怒溪镇骆象村，郁郁葱葱的茶园里却是一派热火朝天，茶农们正忙着采收着翠绿的鲜叶。

“过了季才开采，不怕卖不出去吗？”

种茶大户杨茂华淡定自若：“不着急，让茶叶在遮阳网下多长7厘米，机械收割，去梗去脉，低温研磨，就变成了制作抹茶的原料茶碾茶。”

去年，他的碾茶生产线产茶11吨，纯利润50多万元。今年，杨茂华又投资198万元，新上第二条生产线。

选做碾茶，既避开了竞争激烈的春茶市场，又解决了采茶季难找人手、人工成本高的问题。不过，杨茂华最看重的是，“一点都不愁销路，碾茶直接卖给贵茶集团，进入深加工环节。”

今年3月，习近平总书记在贵州考察时强调：“要因地制宜发展现代山地特色高效农业，培育具有持久市场竞争力的特色主导产业。”

抹茶产业是江口县着力培育的特色主导产业。江口县位于梵净山脚下，种茶条件得天独厚，茶园面积近16万亩。当地顺应健康、时尚消费新趋势，看准新茶饮、烘焙等巨大市场潜力，全力进军抹茶市场。

龙头企业引领，产业走向规模化。

江口县引入贵茶集团，建设4条先进的精制生产线，建成占地340亩的产业园。上游联动10户规模以上企业、100家碾茶加工厂、1000个家庭农场、近10万茶农，下游与全国多地奶茶店、咖啡店、甜品店洽谈合作，还开拓国际市场。

“我们已在江口建成‘抹茶超级工厂’。”贵茶集团董事长蒙祖德介绍，“2024年，我们的抹茶产量超1200吨，产值3.02亿元，产品远销40多个国家和地区。”

推广科学种植，从源头提升品质。

“县里选派科技人员上门下田，从茶种、土质、修剪、水肥管理等方面开展全方位指导。”江口县农业农村局局长陈敏介绍。

江口县还有步骤地推进茶田改造，已累计改造抹茶原料基地3万亩，未来计划改造6万亩。

完善利益联结，带富更多乡亲。

“脱贫群众参与改造，每亩茶园补助500元；5亩以上的家庭农场验收合格后，县里奖励2万元。”骆象村党支部书记阙从汗细数优惠政策。

骆象村已发展起5家碾茶企业，村民人均收入从2018年的7000余元增长到去年的1.65万元。

抹茶闯出了名气，也带旺了新兴业态。

游罢梵净山，喝一杯新调的抹茶，尝一块抹茶松露糕点，带一盒抹茶蝴蝶酥，自在惬意。

在县城的文旅体验一条街——“梵花街”，开抹茶馆的邓应红十分重视产品创新，开发了抹茶米酒、面条等新产品。

“旺季每天进店两三百人，月销售额30多万元。县里正开发更多农文旅沉浸式体验项目，生意会越来越好。”邓应红期待满满。

“我们将进一步夯实基础、大力招商，推动兴业、强县、富民一体发展。”铜仁市人大常委会副主任、江口县委书记曹勇说。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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