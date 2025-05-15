人民网 曹淼

江苏省淮安市是江淮流域古文化发源地之一，被誉为中国运河之都。城市因运而兴，因运而盛。5月15日，人民网“透明工厂”系列直播走进位于淮安的今世缘酒业智慧工厂，通过镜头探秘“运河酒韵”的前世今生，见证新质生产力重塑传统酿造的“基因密码”。

大运河在淮安境内绵延68公里，如同淮安的母亲河，滋养着这片土地。此次直播探访从运河上的一艘画舫游船上启程，大运河研究学者、江苏省淮安市政协原副主席荀德麟，北京人民艺术剧院演员胡军与特邀主持人陈怡共话运河情缘。

作为以运河为创作背景的电视剧《北上》中“船老大”谢天成的扮演者，本期节目特邀嘉宾胡军感悟，“谢天成”们以跑船为生，他们不仅生活在运河上，精神也在运河之上。“运河人离了船，魂就没了。生活在运河上的人对运河有很深的感情，而这种感情是不可用言语去描述的。”

酒文化与运河文化在历史上有着千丝万缕的联系。大运河研究学者、江苏省淮安市政协原副主席荀德麟介绍，明清时期的淮安，成为全国漕运指挥、漕粮转输等“五大中心”，淮河流域还是重要的粮食产区，从而催生了酿酒等一系列产业的发展兴旺。

下船上岸，节目组第二站来到酒香味醇厚的今世缘北厂区——高沟酒非遗保护区。在这里，1400多口老窖池依旧在发挥作用，其中300年以上的就有53口。今世缘酒业副总监兼酿酒中心主任金绍武向广大网友介绍：“今世缘酒业的前身是1944年靠着500银元党费建立的金庄酒厂，并在此基础上成立了高沟酒厂。”

“我们产品最大的特点就是粮香突出，酒体甜润，后味爽净，不冲鼻。”金绍武表示，这主要得益于公司对绿色原料的严格把关与工人师傅们的匠心酿造。

酿酒作为一个极度依赖工人经验和感官的高强度工作，不可避免存在标准化程度不足等缺陷。在今世缘酒业智能化酿酒十二车间，今世缘酒业副董事长、副总经理兼总工程师吴建峰给出了破解答案。

他介绍，2015年首套装甑机器人生产线在今世缘酒业投产，将智能化与传统工艺完美融合，实现了原料输送、酿造管控、数据采集、性能分析及物料管理等全过程自动化管理，破解了传统酿造标准化程度不足问题，确保了每一瓶酒都品质如一。数据统计显示，同手工车间相比，今世缘酒业智能化车间生产效率提高了2.75倍，年人均产酒量提升390%，能耗节约40%。

“在传统酿酒工艺中，酿酒师需要‘探气装甑’‘轻撒匀铺’。而智能装甑机器人则秉承‘源于传统、优于传统’理念，传承人工装甑工艺要点，以标准化、流程化实现‘松、轻、薄、匀、平、准’工艺要诀，让制酒工艺变得更稳定。”吴建峰补充说。

智能酿造代替传统人工，工匠精神如何延续？面对主持人的提问，吴建峰表示，新时代的工匠精神和传统工匠精神一脉相承，都讲究精益求精、刻苦钻研。在人工智能深入发展的背景下，制造行业新时代的工匠精神就要敢于对标最强，敢于做全球的领跑者，在效率、品质、创新方面做到全面领先，从而助力实现我国从制造业大国走向制造业强国。

“不是好酒不入陶坛”。智能车间和储酒区通过管道进行连接。在今世缘酒业储酒区白金酒库，今世缘酒业总监兼质量管理部经理、勾储中心主任孙莹表示，目前，最好的基酒储存容器便是陶坛。“陶土在超高温的烧制下会形成一种特殊的微孔网状结构，这种结构会使酒的香气更加细腻幽雅，酒体更加的绵甜和醇厚。”目前，公司已建成投入15万只陶坛，并规划在10年内将建成60万只的陶坛规模。

探访过程中，节目组发现，今世缘酒业的智能制造不仅体现在酿酒环节，更贯穿窖池选取、原料把关、蒸煮、装甑、出酒到最终推向市场全流程。在今世缘酒业包装中心，该中心主任朱延闯介绍，车间占地面积1.7万平米，分为三层，分别为酒瓶密集库（四向车密集瓶库）、包装生产线、包材预处理产线。包装中心配置的全自动产线使主导产品生产效率提升了3到4倍。

节目现场，回顾今世缘酒业历史，党委书记、董事长、总经理顾祥悦表示，公司从500银元党费建厂，到进入白酒行业上市公司“十强”，并于2023年突破百亿元营业收入。作为国有企业，秉承红色基因，把企业做大做强、为地方经济作出贡献，是今世缘酒业的使命所在。

今世缘的“向新密码”不仅体现在酿造工艺的创新升级，大胆鼓励青年人才挑大梁同样支撑着企业迈向高质量发展。在顾祥悦看来，人力资源不是成本而是生产力，是企业的核心资源。“目前公司90后超过2000人。我们尽力为年轻人打造公平、公正的成长环境，打破传统‘论资排辈’上升通道，营造好的创新环境，使每个优秀青年人才能够脱颖而出，更好地助力企业发展。”

谈及未来，顾祥悦坦言，白酒行业的市场竞争更多程度上是品牌竞争。而品牌竞争力必须建立在产品品质的基础上。希望今世缘酒业所生产的每一瓶酒中的基酒都达到10年以上存储，这是对消费者最大的尊重。“随着传统酿造向智能酿造的转变，至今年底，今世缘酒业的产能将突破8万吨，我们走向全国化这个底气更足了。”

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(责编：李源、高雷)

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