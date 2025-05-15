打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民网“透明工厂”走进今世缘 探秘白酒智造的“向新密码”

人民网 曹淼
2025年05月15日13:32 | 来源：人民网
小字号

江苏省淮安市是江淮流域古文化发源地之一，被誉为中国运河之都。城市因运而兴，因运而盛。5月15日，人民网“透明工厂”系列直播走进位于淮安的今世缘酒业智慧工厂，通过镜头探秘“运河酒韵”的前世今生，见证新质生产力重塑传统酿造的“基因密码”。

大运河在淮安境内绵延68公里，如同淮安的母亲河，滋养着这片土地。此次直播探访从运河上的一艘画舫游船上启程，大运河研究学者、江苏省淮安市政协原副主席荀德麟，北京人民艺术剧院演员胡军与特邀主持人陈怡共话运河情缘。

作为以运河为创作背景的电视剧《北上》中“船老大”谢天成的扮演者，本期节目特邀嘉宾胡军感悟，“谢天成”们以跑船为生，他们不仅生活在运河上，精神也在运河之上。“运河人离了船，魂就没了。生活在运河上的人对运河有很深的感情，而这种感情是不可用言语去描述的。”

酒文化与运河文化在历史上有着千丝万缕的联系。大运河研究学者、江苏省淮安市政协原副主席荀德麟介绍，明清时期的淮安，成为全国漕运指挥、漕粮转输等“五大中心”，淮河流域还是重要的粮食产区，从而催生了酿酒等一系列产业的发展兴旺。

下船上岸，节目组第二站来到酒香味醇厚的今世缘北厂区——高沟酒非遗保护区。在这里，1400多口老窖池依旧在发挥作用，其中300年以上的就有53口。今世缘酒业副总监兼酿酒中心主任金绍武向广大网友介绍：“今世缘酒业的前身是1944年靠着500银元党费建立的金庄酒厂，并在此基础上成立了高沟酒厂。”

“我们产品最大的特点就是粮香突出，酒体甜润，后味爽净，不冲鼻。”金绍武表示，这主要得益于公司对绿色原料的严格把关与工人师傅们的匠心酿造。

酿酒作为一个极度依赖工人经验和感官的高强度工作，不可避免存在标准化程度不足等缺陷。在今世缘酒业智能化酿酒十二车间，今世缘酒业副董事长、副总经理兼总工程师吴建峰给出了破解答案。

他介绍，2015年首套装甑机器人生产线在今世缘酒业投产，将智能化与传统工艺完美融合，实现了原料输送、酿造管控、数据采集、性能分析及物料管理等全过程自动化管理，破解了传统酿造标准化程度不足问题，确保了每一瓶酒都品质如一。数据统计显示，同手工车间相比，今世缘酒业智能化车间生产效率提高了2.75倍，年人均产酒量提升390%，能耗节约40%。

“在传统酿酒工艺中，酿酒师需要‘探气装甑’‘轻撒匀铺’。而智能装甑机器人则秉承‘源于传统、优于传统’理念，传承人工装甑工艺要点，以标准化、流程化实现‘松、轻、薄、匀、平、准’工艺要诀，让制酒工艺变得更稳定。”吴建峰补充说。

智能酿造代替传统人工，工匠精神如何延续？面对主持人的提问，吴建峰表示，新时代的工匠精神和传统工匠精神一脉相承，都讲究精益求精、刻苦钻研。在人工智能深入发展的背景下，制造行业新时代的工匠精神就要敢于对标最强，敢于做全球的领跑者，在效率、品质、创新方面做到全面领先，从而助力实现我国从制造业大国走向制造业强国。

“不是好酒不入陶坛”。智能车间和储酒区通过管道进行连接。在今世缘酒业储酒区白金酒库，今世缘酒业总监兼质量管理部经理、勾储中心主任孙莹表示，目前，最好的基酒储存容器便是陶坛。“陶土在超高温的烧制下会形成一种特殊的微孔网状结构，这种结构会使酒的香气更加细腻幽雅，酒体更加的绵甜和醇厚。”目前，公司已建成投入15万只陶坛，并规划在10年内将建成60万只的陶坛规模。

探访过程中，节目组发现，今世缘酒业的智能制造不仅体现在酿酒环节，更贯穿窖池选取、原料把关、蒸煮、装甑、出酒到最终推向市场全流程。在今世缘酒业包装中心，该中心主任朱延闯介绍，车间占地面积1.7万平米，分为三层，分别为酒瓶密集库（四向车密集瓶库）、包装生产线、包材预处理产线。包装中心配置的全自动产线使主导产品生产效率提升了3到4倍。

节目现场，回顾今世缘酒业历史，党委书记、董事长、总经理顾祥悦表示，公司从500银元党费建厂，到进入白酒行业上市公司“十强”，并于2023年突破百亿元营业收入。作为国有企业，秉承红色基因，把企业做大做强、为地方经济作出贡献，是今世缘酒业的使命所在。

今世缘的“向新密码”不仅体现在酿造工艺的创新升级，大胆鼓励青年人才挑大梁同样支撑着企业迈向高质量发展。在顾祥悦看来，人力资源不是成本而是生产力，是企业的核心资源。“目前公司90后超过2000人。我们尽力为年轻人打造公平、公正的成长环境，打破传统‘论资排辈’上升通道，营造好的创新环境，使每个优秀青年人才能够脱颖而出，更好地助力企业发展。”

谈及未来，顾祥悦坦言，白酒行业的市场竞争更多程度上是品牌竞争。而品牌竞争力必须建立在产品品质的基础上。希望今世缘酒业所生产的每一瓶酒中的基酒都达到10年以上存储，这是对消费者最大的尊重。“随着传统酿造向智能酿造的转变，至今年底，今世缘酒业的产能将突破8万吨，我们走向全国化这个底气更足了。”

往期回顾：

“透明工厂”走进顽皮 解码一颗宠粮的全球进化论

“透明工厂”走进同福集团 看县域消费市场这样“盘活”

“透明工厂”走进国晶茶本酒 解密传统与现代工艺相融的“酿造秘籍”

“透明工厂”走进极氪威睿三电工厂 揭秘金砖电池背后的“含金量”

“透明工厂”走进徐福记 探秘年味里的一口“甜”

(责编：李源、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
1至4月全国铁路发送旅客14.6亿人次 创同期历史新高
　　人民网北京5月15日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，今年以来，铁路部门丰富客运产品供给，提升服务质量，有力保障了旅客平安便捷温馨出行，1至4月，全国铁路发送旅客14.6亿人次、同比增长5.9%，创同期历史新高。 一是客运能力显著增强。…
罗俊章：推动工业数据与企业数字化转型互促共进
　　 推动数字技术与实体经济深度融合，是建设现代化产业体系的必然要求，是践行高质量发展的重要途径。人民网自2022年以来，连续3年开展“数造新实体”课题研究，征集到600余项实践案例，并连续发布年度报告。近日，2024年报告正式发布，人民网对报告内容进行摘编公开报道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部