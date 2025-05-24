5月22日，第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会（以下简称“文博会”）在深圳开幕。本届文博会以“创新引领潮流 创意点亮生活”为主题，全球65个国家和地区、305家海外展商线上线下参展，110个国家和地区的海外专业观众线上线下参会，展会将展出文化产品超过12万件。紫荆文化集团以“花开锦绣、根脉相连”为主题，打造融合文化与科技、传统与现代的奇幻展厅，成为本届文博会粤港澳大湾区主题展区的亮点之一。

据悉，紫荆文化集团展厅采用“一天一地”两朵盛放的“紫荆花”铺陈整个空间，展厅结构由空中两大三小的紫荆花瓣造型组成，通过中部树状发光展台与地面橙红色灯带勾勒而成的紫荆花图案相连，展现紫荆花“簇拥而开”、“枝叶繁茂”的形态。

紫荆文化集团相关负责人介绍，展厅充分掘传统文化与现代科技的结合点，打造虚实共生的场景，通过多个经典文化IP进行数字化创新，给观众带来丰富有趣的沉浸式体验。在文化出版区，观众可查阅九龙城及香港历史文化的优秀出版物，可体验“在九龙城 阅见香港”项目，构建九龙寨城3D虚拟空间，沉浸式感受九龙寨城的历史与风俗。在中外文化交流区，观众可体验“当国宝遇到国宝”互动设备，可现场打印照片，将文化体验定格在瞬间。在文化与科技融合展区，科技感十足的VR/AR眼镜、智能无人机设备以及极具游戏性的交互式透明玻璃屏幕，观众可沉浸式体验科技创新与文化视觉艺术深度融合带来的奇妙感受。

据了解，紫荆文化集团各直属企业轮番开展现场直播活动，让线上线下观众共同感受创新的企业文化与精益的产品精神。中国基金报直击文博会首次增设的人工智能展厅，结合资本市场热点话题，通过直播探展、参展商采访、观众互动等方式，带领观众“云逛展”。中华商务贸易旗下品牌“造物加”携匠心之作首次亮相，分享主创设计团队如何以文创为舟，渡传统于现代浪潮，让中华传统文化在使用中传承、在触摸中新生；中华商务贸易旗下广东大音音像出版社的专业编辑以畅销育儿绘本为桥梁，搭建起传统文化与儿童成长的奇妙通道。联合出版集团旗下香港经典童书出版社新雅文化带领观众走进阅读与文化启蒙的世界，为家长与教育者呈现更具价值的选书新视角；线上开设“开明书店”，分享港版好书，以新的形式展现中国传统经典的现代魅力，与读者共同感受华夏文明的传承。银都机构正值成立75周年之际，从经典电影《少林寺》出发，让功夫电影在国际舞台一展风采，勾起观众对“长凤新”电影的美好回忆。中国对外文化集团探索全新业务模式，对珍贵藏品制作的艺术衍生品进行直播带货，同时向公众推介数十台中外精品剧目佳作。大同出版传媒给观众带来了《奔腾的深圳河》《向往与疑难：史铁生书信精选集》等近期出版的图书，在编辑对谈之间，了解书籍出版前后的感悟。紫荆杂志社携香港西九龙紫荆文化廊亮相直播间，通过多个融媒平台直播推介售卖第十五届全运会特许商品，助力全运文化传播与粤港澳文创交流，共启融媒传播新范式。

(责编：崔元苑、李源)

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