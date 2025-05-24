打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2025工业互联网大会在苏州举行

2025年05月24日13:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月24日电 （记者任妍）5月22日，以“数智创新 深化赋能 高质量推进新型工业化”为主题的2025工业互联网大会在江苏省苏州市开幕。

会上，工业和信息化部总工程师谢少锋表示，近年来，在社会各界的共同努力下，我国工业互联网发展取得积极成效。工业互联网核心产业规模超1.5万亿元，带动经济增长近3.5万亿元，工业互联网拓展至49个国民经济大类，实现41个工业大类全覆盖，标识解析注册量突破6500亿个，连接工业设备超1亿台套，为发展新质生产力、建设现代化产业体系提供了重要支撑。

谢少锋表示，工业和信息化部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，用好人工智能这个“关键变量”，推动工业互联网与人工智能协同赋能、融合发展。要夯实互联互通基础，高标准实施“5G+工业互联网”512工程升级版、标识“贯通”行动和工业互联网平台高质量发展行动。要建设高质量工业数据集，在重点行业领域打造一批“高价值、高纯度、高可用性”的工业语料库和多模态数据集。要推动建设工业领域专业大模型，鼓励基础大模型向工业领域开源共享。要加快智能算力建设布局，构建“云边端”协同的智能算力网络。要依托工业互联网平台大力推进人工智能赋能新型工业化，推动工业数据、模型、知识、算法在工业互联网平台加速集聚，提升制造业数字化网络化智能化水平。

据悉，本届大会由中国信息通信研究院、苏州市人民政府共同主办。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2025工业互联网大会在苏州举行
　　人民网北京5月24日电 （记者任妍）5月22日，以“数智创新 深化赋能 高质量推进新型工业化”为主题的2025工业互联网大会在江苏省苏州市开幕。 会上，工业和信息化部总工程师谢少锋表示，近年来，在社会各界的共同努力下，我国工业互联网发展取得积极成效。…
水利部：春灌已近尾声 全国累计灌溉供水463亿立方米
　　人民网北京5月24日电 （欧阳易佳）近日，水利部召开“抗旱保灌及龙舟水防御工作情况”新闻通气会。会上，水利部农村水利水电司司长倪文进在会上表示，当前春灌已近尾声，全国累计灌溉供水463亿立方米，灌溉面积近4亿亩，其中5320余处大中型灌区充分发挥抗旱保灌主力军作用，累计灌溉面积近3亿亩，实现灌区里无旱相，为保障夏粮丰收提供了坚实水利支撑。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部