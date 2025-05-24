人民网北京5月24日电 （记者任妍）5月22日，以“数智创新 深化赋能 高质量推进新型工业化”为主题的2025工业互联网大会在江苏省苏州市开幕。

会上，工业和信息化部总工程师谢少锋表示，近年来，在社会各界的共同努力下，我国工业互联网发展取得积极成效。工业互联网核心产业规模超1.5万亿元，带动经济增长近3.5万亿元，工业互联网拓展至49个国民经济大类，实现41个工业大类全覆盖，标识解析注册量突破6500亿个，连接工业设备超1亿台套，为发展新质生产力、建设现代化产业体系提供了重要支撑。

谢少锋表示，工业和信息化部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，用好人工智能这个“关键变量”，推动工业互联网与人工智能协同赋能、融合发展。要夯实互联互通基础，高标准实施“5G+工业互联网”512工程升级版、标识“贯通”行动和工业互联网平台高质量发展行动。要建设高质量工业数据集，在重点行业领域打造一批“高价值、高纯度、高可用性”的工业语料库和多模态数据集。要推动建设工业领域专业大模型，鼓励基础大模型向工业领域开源共享。要加快智能算力建设布局，构建“云边端”协同的智能算力网络。要依托工业互联网平台大力推进人工智能赋能新型工业化，推动工业数据、模型、知识、算法在工业互联网平台加速集聚，提升制造业数字化网络化智能化水平。

据悉，本届大会由中国信息通信研究院、苏州市人民政府共同主办。

(责编：王震、吕骞)

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