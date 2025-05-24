5月23日，由国务院国资委社会责任局指导，国家能源集团、中国华电主办，青海省国资委和农业农村厅、中央广播电视总台农业农村节目中心协助的央企消费帮扶聚力行动之“青海源动力，乡村焕新程”购物节活动在青海西宁启动。集团通过图文、视频等多角度展示9县优秀农产品，在国能e购员工大集、国能e服慧采商城等自有电商平台开展联合促销行动，携手京东商城开展“青海源动力 乡村焕新程-京东专场”直播活动。

“央企消费帮扶聚力行动”是国务院国资委指导开展的央企消费帮扶品牌活动，旨在汇聚央企内部各单位各部门、广大干部员工和业务合作伙伴、产业链上下游企业合力，通过宣传推广、交流互鉴、采购帮销，持续拓宽脱贫地区农产品销售渠道、扩大销售规模，提升市场竞争力。此次购物节活动以“青海源动力，乡村焕新程”为主题，通过以购代捐、以买代帮模式，帮助援扶地区农产品走出乡村，走向市场，不断提升援扶县农产品市场竞争力和品牌影响力，助力帮扶地区产业茁壮成长，帮扶地区群众稳定增收。

本次活动采取线上与线下相结合的形式开展，43家中央单位的援扶县和青海8个州市的上百位供应商代表，展销了黑青稞、高原藜麦、牦牛乳品等上千种特色农产品，开展了消费帮扶县特色文化展演、特色美食品鉴、交流等多种形式的特色活动。

近年来，集团坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，将乡村振兴作为新时代履行社会责任的主战场，助力定点帮扶和对口支援九县打赢脱贫攻坚战、持续巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推动乡村振兴。截至2024年，国家能源集团已累计在九县投入无偿帮扶资金26.6亿元，开展产业强基、消费赋能、教育扶智、生态保护等帮扶项目1300余个，助力九县走出一条生产发展、生活美满、生态良好的乡村振兴新路径。其乡村振兴帮扶案例多次入选《中央企业助力乡村振兴蓝皮书》优秀案例，“全球减贫案例征集活动”最佳案例。

（来源：国家能源集团）

(责编：崔元苑、李源)

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