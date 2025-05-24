打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

大阪世博会海南活动周开幕

2025年05月24日14:07 | 来源：新华社
小字号

　　新华社大阪5月23日电（记者杨光 吕周南）主题为“向绿图强·开放共享”的海南活动周23日在2025年大阪·关西世博会（大阪世博会）中国馆开幕。

　　中国贸促会副会长、中国馆政府总代表李庆霜在开幕式致辞中表示，海南活动周向世界呈现自然与人文交融、开放与创新共舞的海南，必将促进海南高水平对外开放和高质量发展。

　　中国驻大阪总领事薛剑表示，近年来海南与日本经贸往来日益密切，在医疗康养、现代农业、数字经济等领域合作成果丰硕。欢迎更多日本朋友以海南活动周为契机，亲眼目睹、亲身体验开放包容、活力满满的新时代中国。

　　日中经济协会理事长佐佐木伸彦表示，希望本次活动可以让世界各国人民进一步聚焦海南、发现机遇。日中经济协会也将进一步推动日本经济界与海南深化合作。

　　当天，“南溟技忆，百卉千华”海南非物质文化主题展同步开展。展览通过图文展示、实物展示、现场演示和互动体验等方式，重点展示黎族饰品、黎锦制品及系列非遗文创产品。黎族传统纺染织绣技艺、黎族竹木器乐、海南椰雕等10位非遗传承人进行非遗项目活态展演，让观众近距离感受海南非遗的独特韵味。

　　据了解，海南活动周将持续至25日，其间将在东京、大阪、兵库等多地举办招商推介、经贸交流系列活动，向全球呈现海南自贸港建设成果与国际化发展新机遇。（完）

(责编：王震、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：春灌已近尾声 全国累计灌溉供水463亿立方米
　　人民网北京5月24日电 （欧阳易佳）近日，水利部召开“抗旱保灌及龙舟水防御工作情况”新闻通气会。会上，水利部农村水利水电司司长倪文进在会上表示，当前春灌已近尾声，全国累计灌溉供水463亿立方米，灌溉面积近4亿亩，其中5320余处大中型灌区充分发挥抗旱保灌主力军作用，累计灌溉面积近3亿亩，实现灌区里无旱相，为保障夏粮丰收提供了坚实水利支撑。…
中国大坝工程学会理事长矫勇：数智化升级筑牢大坝安全底线
　　人民网成都5月24日电 （欧阳易佳）日前，中国大坝工程学会理事长矫勇接受采访时表示，我国正通过数字赋能、网络赋能和人工智能赋能等新技术全面升级传统大坝行业，筑牢大坝安全底线；同时，水电在新型电力系统中发挥“稳定器”和“平衡器”的作用，平衡风能、太阳能的间歇性和波动性，护航国家能源安全。 “我国现有水库大坝约9.5万座，这些大坝在国家水网当中扮演着重要节点的功能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部