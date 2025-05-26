原标题：中乳协第三十一次年会召开 蒙牛“喝奶三部曲”助力行业高质量发展

5月23日至25日，中国乳制品工业协会第三十一次年会暨2025年中国乳业技术博览会于南京举行。蒙牛集团作为大会支持单位受邀参加会议，蒙牛党委副书记、高级执行总裁李鹏程围绕如何推动国人“喝上奶、喝好奶、喝对奶”，分享了蒙牛作为行业领军企业的实践经验与深刻见解。

本届大会汇聚了国家各部委主管领导、地方政府领导、国际乳业组织负责人、行业协会领导、专家学者、龙头乳企等多方力量，旨在共同探索提振消费，繁荣乳品市场的新蓝图。会上，蒙牛荣获中乳协9项技术发明奖及技术进步奖，全面彰显其在全产业链的创新引领作用。

聚焦营养本质 开启“国民喝奶三部曲”

李鹏程表示，“让消费者“喝上奶、喝好奶、喝对奶”，既是行业解决方案，也是蒙牛“每天一斤奶、强壮中国人”的初心所在”。

为了人更多消费者“喝上奶”，蒙牛在优化供应链、重塑“人货场”、营养普惠等维度持续发力，推动牛奶从“可选消费”到“营养刚需”的转变。

2024年，蒙牛通过开展“营养普惠工程”，覆盖19个省39个市66个区县，惠及118243人次，充分彰显了中国乳业国家队的责任与担当。

同时，蒙牛为了满足消费者对高品质奶源的需求，让消费者“喝好奶”，以“从牧草到餐桌”的全产业链思维来打造品质乳品，推动全产业链品质升级。例如，蒙牛旗下高端品牌“特仑苏”通过在乌兰布和沙漠瀚海耕绿，建设了自然纯净的奶源地，并推出“特仑苏沙漠有机”，打造出“以全产业链思维打造差异化高端好牛奶”的牛奶新品类的创新案例。

在 “喝对奶”方面，蒙牛致力于通过科研创新打造“精准营养”。蒙牛旗下悠瑞奶粉、三只小牛、迈胜等品牌聚焦于功能定位和品牌产品组合，针对银发营养、零乳糖和运动营养领域推出了系列化产品，为消费者提供“私人定制”级的产品与服务。

全系列产品亮相 全方位展示创新成果

走进大会现场，一座极具科技感与互动感的展台格外引人注目。在这里，蒙牛全方位展示了在研发创新、数智转型和可持续发展方面的创新成果，不仅吸引了与会者的关注，更成为解码中国乳业新质生产力的重要窗口。

本次展会上，蒙牛通过“健康护航16小时生活圈”的概念，向消费者推荐适合时间搭配饮用的蒙牛产品，让消费者体验牛奶在生活中的使用场景。同时，蒙牛旗下特仑苏、纯甄、真果粒、冠益乳、优益C、随变、绿色心情、每日鲜语、瑞哺恩、妙可蓝多等品牌悉数亮相。

此外，蒙牛还专门搭建了联名产品展示区，将与《哪吒》等知名IP联名的系列产品带到本届大会。2025年初，蒙牛与国民IP哪吒联动，以“国货 + 国漫”双向赋能，实现了品牌影响力与市场覆盖率的双重提升，成为乳业跨界合作的标杆案例。这些充满创意的联名产品一经亮相，便吸引了不少业内人士，围绕联名产品展开研究探讨，成为展台上的一大亮点。

中国乳制品工业协会理事长刘江毅、执行理事长刘美菊、原理事长宋昆冈、副理事长兼秘书长刘超、常务副秘书长黄海丰等一行莅临蒙牛展位，对蒙牛在品牌营销、产品研发等方面取得的新发展新成绩予以高度评价。刘江毅还特别提出，希望蒙牛继续与协会一同努力，让牛奶成为健康生活的标配，为美好生活加营养，为健康中国添动力。

九项创新大奖 新质实力获行业认可

在本届大会上，蒙牛携一系列的亮眼成果荣获9项中国乳制品工业协会技术发明奖及技术进步奖，赢得了行业和协会的认可，其中，蒙牛“乳制品风味调控创新技术的研究与应用项目”荣获技术进步奖特等奖。

中乳协领导高度评价道：“蒙牛以创新为核心驱动力，构建起从奶源到消费端的全链条价值体系，为中国乳业高质量发展树立了标杆”。

值得一提的是，大会期间，蒙牛还充分整合行业资源，积极探索乳业的融合发展之路。据悉，蒙牛集团与京东超市于5月23日在大会上携手启动了常温奶“新鲜战略2.0”，旨在通过供应链精细化管理，确保每一盒牛奶以最佳状态送达餐桌，推动行业价值链的优化升级。

展望未来，蒙牛将继续以国民需求为导向，坚持产业发展与社会责任并重，充分发挥龙头乳企的带头作用，加速推动乳业高质量发展，为“健康中国”建设与奶业振兴贡献更大力量。

(责编：董童、李源)

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