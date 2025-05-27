本报北京5月26日电（记者谷业凯）26日，由京东方科技集团打造的第6代新型半导体显示器件生产线在北京全面量产。这标志着中国在高端显示领域再次取得突破，为半导体显示产业发展注入强劲动能。

作为全球技术最先进的液晶显示屏生产基地之一，京东方第6代新型半导体显示器件生产线总投资290亿元，占地面积42万平方米，设计月产能达5万片。该生产线以低温多晶氧化物和低温多晶硅技术为核心，采用1500mm×1850mm的6代线玻璃基板，结合先进的生产设备和经验，将大幅提升生产效率和产品精度。在技术创新方面，京东方低温多晶氧化物技术融合高迁移率和低功耗优势，可实现1500PPI（像素密度单位）以上的超高像素密度，并大幅降低面板功耗，为显示设备提供更流畅、更清晰的动态画面。

据介绍，该生产线主要聚焦VR显示面板、中小尺寸高附加值IT显示面板、车载显示面板等高端产品研发与生产，多款产品已完成客户送样并推进交付。

(责编：袁勃、陈键)

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