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政策加速落地，互联网大厂等企业稳岗扩招——

稳就业，各方协同发力（锐财经）

本报记者  李  婕
2025年05月27日05:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　内蒙古呼和浩特市玉泉区零工市场着力构建零工供需对接平台，为灵活就业人员提供“一站式”服务，让求职更便捷、就业更精准。图为5月26日，培训班讲师在零工市场“眼镜定配工”职业技能培训班上为学员进行实操示范。
　　丁根厚摄（人民视觉）

　　国家统计局数据显示，4月全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.1个百分点，连续两个月下降，就业形势总体稳定。记者在采访中了解到，相关政策加速落实落地的同时，包括互联网大厂、民营企业在内的许多企业也在加力稳岗扩招，全方位助力稳就业。

　　挖潜扩容，支持重点群体就业

　　进入二季度，各地迎来应届毕业生求职潮。不少企业纷纷公布校园招聘计划，各方合力挖潜扩容拓展就业空间。

　　今年2月，美团宣布启动2025年春季校园招聘，预计共招聘5000人，覆盖技术、产品、商业分析、运营、金融、零售、职能等10大类、100余种岗位。“近两年，美团平均每年入职超过6000名应届校招生，覆盖所有业务部门和岗位序列。”美团校园招聘相关负责人说，美团为校招生建立了一套系统性培养机制，多措并举，助力学子更好就业。

　　4月17日，腾讯宣布启动史上最大就业计划，3年内将新增2.8万个实习岗位并加大转化录用，其中仅2025年就迎来1万名校招实习生，其中有六成面向技术人才开放。“校招是腾讯最重要的人才来源之一。腾讯强化对科技人才的前瞻性储备，与青年人才共同成长，推进互联网、大数据、人工智能技术创新。”腾讯公司高级副总裁、首席人才官奚丹表示。

　　据介绍，除了招聘规模稳中有增，近年来腾讯生态也在持续创造新的就业机遇。中国劳动和社会保障科学研究院统计显示，微信生态已拉动直接和间接就业机会超5000万个。

　　从高校毕业生到农民工等重点群体就业，党中央、国务院高度重视稳就业工作，出台促进高质量充分就业的政策措施，强化对企业吸纳就业的支持。“今年以来，我国经济平稳增长，产业发展向好，新动能成长壮大，支持重点群体就业创业等政策加力实施，这些因素共同促进了就业总体稳定。”国家统计局国民经济综合统计司司长付凌晖说。

　　发展好企业就是最大的稳就业

　　稳企业就是稳就业。在外部环境复杂变化、不确定因素较多的背景下，一批企业坚定不移谋发展，以更大力度稳定和扩大就业，提高就业质量。

　　截至去年底，美的在全球拥有超过400家子公司、38个研发中心和44个主要制造基地，员工近20万人，业务遍及200多个国家和地区。“发展好企业，就是最大的稳就业。”美的集团董事长兼总裁方洪波说，目前，美的在国内拥有8000家核心供应商，上下游加起来促进100多万人就业。

　　企业发展向好，人才需求攀升。据介绍，今年，美的集团继续通过校园招聘加大岗位供给，提供研发技术、海外营销等8大类2000余个就业岗位；今年1—4月，累计向社会招聘AI、机器人、新能源、医疗和新产业等领域人才近千人。

　　实现高质量充分就业，职工的技能提升与成长同样重要。“过去，我们有一些重复性、简单作业岗位，现在都是智能化工厂，工作环境发生根本变化，组织能力和人才队伍结构迫切需要迭代更新。”传化集团有关负责人说，公司把职工素质提升摆在重要位置，每年投入超1亿元用于职工技能培养，2024年职工人均学习时长75小时，同比翻了一番。

　　“企业发展好了，职工觉得有干劲、有盼头，企业活力才能进一步提升，在新趋势中持续向前发展。”传化集团该负责人说。

　　真金白银投入，拓市场稳岗位

　　就业稳定关系千家万户，也需要各方协同发力。不少企业积极发挥平台优势，以真金白银的投入助力稳就业。

　　4月12日，滴滴宣布将追加投入20亿元专项资金，聚焦“稳就业促消费”以及助力制造业“走出去”，积极应对外部不确定性带来的挑战。其中，10亿元用于增加司机补贴、优化司机收入和提升司机权益保障；10亿元用于乘客补贴，提升用户出行频率，带动关联消费活力，从需求侧保障司机收入稳定。与此同时，平台就业“蓄水池”作用持续发挥。今年4月以来，滴滴网约车全国招募新司机超过77万名。

　　“今年以来，外部环境不确定性加剧，国际环境更趋复杂，国家出台一系列举措积极应对。作为民营经济的一分子，滴滴受益于国家政策支持，也始终牢记和承担社会责任，努力通过技术和业务创新稳就业、促消费、拓市场。”滴滴副总裁、滴滴网约车公司首席执行官孙枢表示。

　　为帮助优质外贸企业快速开拓国内市场，今年4月，美团在“商家入驻、经营扶持、品牌打造”等方面开设绿色通道，通过打造外贸优品专区、开展专项产销对接会等方式，全力支持外贸商品上线美团各业务，帮助外贸企业更好稳就业。截至目前，已有450余家进入实际内销对接流程，覆盖农产品、休闲食品、酒饮、日用品等多个品类。“美团将发挥平台优势，助力国内本地生活商家更好发展，助力外贸企业拓宽内销渠道，更好地稳企业、稳岗位。”美团研究院执行院长厉基巍说。

(责编：袁勃、陈键)
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