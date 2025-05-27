各类餐饮机器人产品加速走进生活——

王俊岭 李翼然

5月20日上午，北京地铁19号线平安里站换乘通道内，消费者（左）正在Freshcube智能鲜饮站取货。

李翼然摄

60秒完成一杯鲜制果茶，3分钟出锅一个煎饼果子，咖啡拉花“手艺”精湛……曾经只在各类科技展上亮相的餐饮机器人，正加速走进生活，为居民日常消费营造新场景、带来新选择。

在北京地铁19号线平安里站的换乘通道中，笔者体验了一把机器人果汁鲜饮。手机一键下单、扫码取杯，售卖点的透明玻璃窗内，机器运作的流水线声轻快而有节奏，宛如一场“食品制作的机械交响”在眼前上演。几十秒后，无人小车从后台运出一杯新鲜的果汁，前端的机械臂精准托起杯身，放入封口机封装并送抵出餐口，整套动作一气呵成。

该站点工作人员任明灿说，由北京忠邦源得科技有限公司打造的Freshcube智能鲜饮站自2023年世界机器人大会首秀后，已于去年底入驻北京的多个地铁站点。机器人档口能同时支持果茶、咖啡等几十种冷热饮品的现场制作。

“我们每个站点由一台机器人设备和两名工作人员组成。机器人主要负责饮品制作，包括配料、搅拌、封口等生产流程；工作人员主要承担原料补充、设备维护、消费引导等任务。”任明灿说，虽然档口的“主力”是机器人，但现阶段清洁、配料、修理等工作机器人还无法独立完成，需要一定“人机协同”才能更好服务消费者。

消费者对机器人档口有哪些看法？笔者采访中了解到，不少人惊叹于科技带来的便捷高效，也有部分人认为餐饮档口不可能完全由机器人取代。

北京市民王佳楠非常乐意尝试机器人制作的餐品。她觉得，机器人档口与全自动化生产线具有相似性，可能在出餐速度和口味稳定性上都有优势。“以往需要等待很久的档口，因为机器人的投用大大缩短我们排队等待时间。特别是在上下班通勤赶路时提前下一单，将会是个不错的选择。同时，机器人也有望降低相关餐饮品类的价格。”王佳楠说。

“即便机器人的手艺能够媲美人类，但在情绪价值上依旧稍显薄弱。”河南郑州市民姜子豪说，人工档口烟火气十足，自己可以像朋友一样和餐饮师傅面对面聊上几句。在食物之外，还有一份情感记忆可以留存。相比之下，目前餐饮机器人档口普遍是封闭作业，消费者难与机器人进行交流互动，双方之间只剩“生产”和“消费”的关系。

与此同时，也有一些消费者对餐饮机器人的技术水平和规范标准存在顾虑。

家住山西晋中的杨崇皓认为，机器人制作食物很可能存在程序执行机械化的问题，失去口味灵活性。“比如，吃刀削面时，如果我想临时加点辅料或提出个性化需求，人工师傅在现场就能够把握并更改制作流程，但机器人一旦开始制作流程就没法打断，很难实现这一点。”杨崇皓说。

如何让机器人档口更好服务消费者？监管部门已经开始行动。

比如，北京经开区创新“一器一策”审批模式，结合食品经营、生产、检测等相关法规文件细化许可要求，针对每台机器人制定“专项许可方案”，推动智能餐饮领域标准化发展。广东探索创新人工智能与机器人“监管沙盒”等包容审慎监管模式，为人工智能与机器人产业发展提供制度保障。

相关企业也在积极围绕市场诉求开展技术攻关。

安诺机器人（深圳）有限公司推出了机器人奶茶机、冰淇淋机、咖啡机等多款智能餐饮机器人产品。据了解，公司会定期根据客户反馈推动产品迭代，在口感优化、传感器灵敏度和机器稳定性三方面持续投入研发。目前，公司计划基于大模型与AI技术研发虚拟人交互系统，帮助用户实现与虚拟服务员对话、语音点单、口味定制等体验。

“我们的机器人已在购物、教育、文化、医疗、交通等多类公共场所投放使用，受到广泛认可。未来，机器人档口在日常生活场景中的应用会越来越普遍。”安诺机器人创始人黄煌说，得益于深圳海关的支持，企业餐饮机器人产品快速走向海外。“今年前4个月，我们收到预付款的出口订单同比增长超2倍，预计全年出口将实现翻番”。

分析人士表示，随着行业标准日臻完善、机器技术迭代升级，以及消费者对智能餐饮信任度的提升，机器人档口将从“展会看点”逐步迈向“便民日常”，让烟火气与智能化更好融合。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经