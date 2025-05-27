产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学

本报记者 刘志强 李心萍

5月26日，中共中央办公厅、国务院办公厅公开《关于完善中国特色现代企业制度的意见》（以下简称《意见》）。

中国特色现代企业制度的内涵和特征是什么？如何完善？国家发展改革委、国务院国资委、中国证监会、全国工商联有关负责同志就相关问题回答了记者提问。

中国特色现代企业制度具有各国现代企业制度的共同特征，更有“中国特色”

问：《意见》的出台背景是什么？

答：近年来，各有关方面落实党中央、国务院决策部署，推动中国特色现代企业制度不断创新发展。同时也要看到，我国企业制度建设仍存在许多薄弱环节，一些国有企业治理主体权责边界不清，一些民营企业内部治理有待规范，不同企业治理和管理水平仍参差不齐，制约了企业发展壮大。当前，迫切需要完善中国特色现代企业制度，进一步将制度优势转化为现实生产力、公司治理效能，夯实高质量发展的微观基础。

问：中国特色现代企业制度的内涵和特征是什么？

答：《意见》提出了中国特色现代企业制度的具体内涵，即以坚持和加强党的领导为根本，以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为基础，以完善公司治理为重点，以改革创新为动力，弘扬企业家精神，适合国情、符合实际、满足发展需要的现代企业制度。

中国特色现代企业制度具有各国现代企业制度的共同特征，更有基于中国市场体系、制度环境以及社会传统文化等国情的“中国特色”，是在现代企业制度一般性理论与实践基础上能够发挥中国特色社会主义制度优势的企业制度。

其特征主要体现在：在领导体制层面，以党的领导为根本特征和鲜明特色；在产权结构层面，强调坚持和落实“两个毫不动摇”，尊重企业独立法人财产权；在公司治理层面，强调加快建立健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的国有企业公司治理机制，支持民营企业优化法人治理结构、完善内部治理规则；在企业创新层面，强调以改革创新为动力，健全企业激励创新制度等。

推动企业发展方式向质量效益型转变

问：《意见》就“健全企业激励创新制度”专设一章，请问国家发展改革委，主要考虑是什么？

答：中国式现代化的关键是科技现代化，企业是科技和产业结合的重要力量，是促进新质生产力蓬勃发展的重要主体。健全企业激励创新制度，推动企业发展方式从规模速度型向质量效益型转变，是释放企业作为创新主体活力的重要手段，也是中国特色现代企业制度的重要内容。

为此，《意见》专设“健全企业激励创新制度”一章，从创新组织形式、要素配置效率、激励机制设计等三方面提出具体举措。

打造创新型企业组织形式。当前科技创新已进入分工协作、整体推进的大科学新阶段，企业组织形式要适应现代科技创新的需要，有效解决创新资源和力量分散、重复、低效的问题。

完善创新要素高效配置机制。生产要素创新性配置是新质生产力的核心驱动力。企业是生产要素创新性配置的重要载体。《意见》为人才、技术、资本等生产要素流动和配置指明路径，实现创新链、产业链、资金链、人才链的一体贯通。

健全创新导向的激励机制。人才是企业创新的关键引擎。以创新为导向设计企业激励机制，是推动企业形成持续创新能力的源动力。《意见》着眼于企业中长期价值创造，赋予项目团队充分自主权，推动企业将人才优势转化为创新动能。

问：《意见》强调，发挥资本市场对完善公司治理的推动作用。请问中国证监会在这方面开展了哪些工作？下一步还有哪些考虑？

答：上市公司是经济高质量发展的重要微观基础，是探索完善中国特色现代企业制度的重要力量。近年来，中国证监会开展为期两年的公司治理专项行动，集中整治治理深层次问题，推动独立董事制度改革落实落地，充分发挥独立董事监督作用；严格退市标准，将规范运作存在重大缺陷的公司纳入规范类退市情形；出台市值管理指引，修订股份回购、现金分红规则等。2024年全市场分红达到2.4万亿元，实施股份回购近1500亿元，均创历史新高。

下一步，中国证监会将贯彻落实《意见》有关要求，不断完善上市公司治理规则，推动出台上市公司监督管理条例，加大对组织指使造假、资金占用等违法行为的打击力度，进一步发挥独立董事作用，鼓励机构投资者积极行使股东权利，促进上市公司健全中国特色现代企业制度，持续提升公司治理水平。

推动具备条件的企业普遍建立中国特色现代企业制度

问：《意见》提出，经过5年左右，推动具备条件的企业普遍建立适合国情、符合实际、满足发展需要的中国特色现代企业制度。请问国务院国资委，国有企业如何加快推进中国特色现代企业制度建设？

答：近年来，国资央企坚决落实“两个一以贯之”。一方面，坚持和加强党的全面领导。中央企业集团全面完成“党建入章”，全部实现党委（党组）书记、董事长“一肩挑”，全部中央企业集团公司和1.26万户重要子企业制定了党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单，在制度上、组织上、程序上确保了党委（党组）的领导地位。另一方面，持续健全现代企业制度。公司制改革全面完成，剥离企业办社会职能全面扫尾；董事会建设持续加强，董事会实现应建尽建、外部董事占多数；劳动、人事、分配三项制度改革取得重要突破，中央企业经理层契约化管理实现签约全覆盖，管理人员竞争上岗比例超过六成，中长期激励扩面提质，累计激励36.8万人次。

下一步，国务院国资委将指导国资央企以《意见》印发为契机，更好推动中国特色现代企业制度优势转化为国有企业的治理效能。推动党的领导融入公司治理各环节，分层分类、动态优化国有企业党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单。更加注重完善公司治理结构，选优配强外部董事队伍，保障董事会发挥决策中心作用，落实董事会向经理层授权制度，建立新型经营责任制。弘扬企业家精神，健全优秀企业家培养、选拔、任用、考核、评价机制。以更加开放姿态加强公司治理的交流互鉴，加强国有企业和其他所有制企业在股权、经营、治理、人才等方面的交流，共同打造现代企业。

问：请问全国工商联将如何引导有条件的民营企业建立完善中国特色现代企业制度？

答：民营经济是推动中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。引导民营企业建立完善中国特色现代企业制度有助于推动民营企业持续健康发展。

目前，全国工商联正会同有关方面开展面向企业家及企业高管的现代企业制度系列培训交流活动。同时，全国工商联正在牵头研究制定《工商联执委企业建立完善中国特色现代企业制度、推进企业治理现代化指引》，在全国工商联执委企业、各省级工商联执委企业以及部分工作条件好的地市级工商联执委企业中试点建立完善中国特色现代企业制度，鼓励有条件的县级工商联开展试点工作，为广大民营企业提供良好示范，带动更多民营企业积极完善中国特色现代企业制度。

问：《意见》强调，完善企业服务体系。请问国家发展改革委在这方面有哪些具体举措？

答：民营经济促进法已于5月20日正式施行。下一步，国家发展改革委将会同有关方面不折不扣推动民营经济促进法和《意见》落地见效，持续优化民营企业服务保障体系。

破除市场准入障碍，强化要素保障。实施好新版市场准入负面清单，全面开展市场准入效能评估，支持民营企业在新兴产业、未来产业投资布局。通过鼓励民营企业参与国家重大战略、加力实施设备更新贷款贴息等，支持民营企业积极参与“两重”建设和“两新”工作。

下功夫解决拖欠民营企业账款问题。推动地方政府等落实责任，施行好新修订的《保障中小企业款项支付条例》，用好新增地方政府专项债等政策，建立拖欠企业账款领域信用监管机制，强化失信惩戒。

依法保护民营企业和民营企业家合法权益。深入宣传解读民营经济促进法的重要意义和丰富内涵，加快推动形成以民营经济促进法为基础、相关法律法规规章为支撑的法律制度体系，开展好规范涉企执法专项行动。

建立常态化沟通交流机制。健全与民营企业常态化沟通交流和问题解决机制，用好民营经济发展综合服务平台，帮助民营企业解决实际困难。

《 人民日报 》（ 2025年05月27日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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