本报雄安5月26日电 （记者张志锋）日前，随着雄忻高铁雄安地下段1号隧道下穿白沟引河段最后一板拱顶顺利浇注，该项目隧道全部贯通。

雄忻高铁雄安地下段铁路区间隧道总长19.98公里，1号隧道全长7.5公里，为单洞双线隧道，其中520米下穿白沟引河，基坑开挖深度大，且穿透多层承压水，施工难度大、地质条件复杂，工程建设融合建筑信息模型、大数据等数智技术，为项目控制性工程及重难点工程。

雄忻高铁是我国“八纵八横”高铁网京昆通道的重要组成部分，正线全长342公里，设计时速350公里。雄忻高铁雄安地下段线路全长约24.8公里，其中23.08公里为地下工程，是国内少有的集地下高速铁路和市政配套设施一体化实施的综合性项目。

《 人民日报 》（ 2025年05月27日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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