——六位外国在华商会负责人谈中国机遇

本报记者 罗珊珊

浙江省宁波舟山港金塘港区。

胡学军摄（影像中国）

近日，习近平主席复信中国丹麦商会负责人，勉励中国丹麦商会及会员企业为增进中丹、中欧友好和深化互利合作作出新贡献。习近平主席指出：“中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来。”

5月22日，中国贸促会在北京举办2025年全球贸易投资促进峰会，峰会主题为“拥抱数智时代，携手共同发展”。外国政府部门、国际组织、外国商协会和全球贸促机构负责人以及中外企业代表800余人参会。我们采访了6位外国在华商会负责人，听他们畅谈中国机遇。

——编 者

中国美国商会会长何迈可——

美国企业仍视中国为积极市场

5月12日，中美双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》。中国美国商会会长何迈可对此表示，中国美国商会认为，美中应该继续开展贸易，期待找到合作的方式。

“我们有800多家会员企业都在中国，在华美国企业相信中国市场具有潜力，希望能在中国接触到尽可能多的客户，美国企业仍视中国为积极市场，并期待与中国继续开展贸易。”何迈可表示，在美国他一直强调，美国企业应该留在中国，原因有二：一是中国市场仍将保持增长，规模不可忽视；二是中国在持续创新，希望通过在华企业了解这些创新，并在市场发展中受益。

中国美国商会于4月25日发布了第二十七期《美国企业在中国白皮书》（以下简称《白皮书》）。本年度《白皮书》由来自商会会员企业的100余位代表共同撰写，反映了在华美资企业的切身经验。《白皮书》指出，美中关系日益紧张已连续5年成为在华美资企业面临的首要挑战，超过了合规风险和来自中国企业的竞争压力。但是另一方面，仍有近一半的企业将中国列为其全球前三大投资目的地之一。

何迈可认为，美中合作空间广阔，中国在先进制造业和供应链基础方面具有优势，而美国产业实力强劲，要继续向中国出口，所以双方都需要对方。两国政府找到合适的合作方式符合双方共同利益，这样企业才能继续受益，消费者也可以继续受益。

谈及人工智能，何迈可表示，人工智能领域是两国创新交汇点，两国都说过，他们想找到合作的方法。在人工智能领域，全球急需美中找到合作路径，因为这项技术可能重塑几乎所有行业。

何迈可表示，全球供应链紧密联系，不只是中国与美国，也包括全世界。“合作对全球仍然十分重要，希望美中能通过谈判达成共识。中国美国商会主张关税越低越好。我仍希望双方尽可能降低关税、扩大开放。”何迈可坦言。

中国法国工商会会长贺明——

我们注重在中国的长期发展

中国法国工商会自1992年成立以来，始终致力于促进中法经贸合作。“目前，我们在北京、上海、广州、深圳设有办公室，并在包括大连、青岛等多地派驻代表，拥有超过1700家会员企业及中方合作伙伴，规模位居全球法国工商会网络第二位。”中国法国工商会会长贺明表示。

2024年中法两国庆祝建交60周年，中国连续多年成为法国在亚洲最大贸易伙伴，构成了中法战略关系的基石。贺明介绍，法国企业在华投资领域多元，中国法国工商会会员企业覆盖航空、能源、金融、医药、消费品等多个重要领域，既包括传统的制造业，也涉及现代服务业和高新技术产业，布局也更趋均衡，从沿海发达地区逐步向内陆拓展。

“值得一提的是，法国企业在华经营注重长期发展。”贺明表示，许多会员企业在中国市场已有数十年历史，不仅实现了商业成功，更深度参与了中国经济社会发展进程，本土化程度不断提升，在中国建立了完整的研发、生产和销售体系。随着全球经济形势变化，越来越多的会员企业正在积极调整战略，把握中国消费升级、数字化转型和绿色发展带来的新机遇。“这种与时俱进的发展态势，充分体现了法国企业对中国市场的坚定信心。”

作为在华深耕多年的外国商会，中国法国工商会对“相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来”的论述深表认同。“这一论述生动诠释了中国市场的巨大潜力和中法经贸关系的广阔前景。”贺明表示。

中法建交60多年来，从航空、能源到消费品领域，两国企业创造了诸多合作典范。法国企业在中国市场取得的成功，充分印证了“投资中国就是投资未来”的深刻内涵。

贺明强调，在当前国际形势复杂多变的背景下，中法经贸合作的重要性更加凸显。中法两国始终秉持开放包容的合作精神，为国际经贸合作树立了典范。

“我们注意到2025年全球贸易投资促进峰会以‘拥抱数智时代，携手共同发展’为主题，这与法国企业的发展战略高度契合。特别是在航空制造、高端装备等传统优势领域，法国企业通过数字化升级不断提升在华产业链价值。”贺明表示，同时法国企业正积极投入中国数字经济浪潮，在智能制造、绿色低碳等领域开展深度合作。这些实践生动诠释了开放合作带来的共赢机遇。

展望未来，中国法国工商会期待中国继续推进高水平对外开放，为外资企业创造更优营商环境；深化创新合作，共同培育新兴产业增长点；加强政策协调，为中法企业合作创造更有利条件。中国法国工商会愿继续发挥桥梁作用，推动两国企业在科技创新、低碳发展等新领域深化合作，共同书写中法经贸合作的新篇章。

中国德国商会华北及东北地区董事会主席霍飞明——

中国市场对我们至关重要

中国德国商会在中国大约有2000名会员，通过专业服务、强大的网络助力中德商业成功。“我们定期与中国相关部门就德中贸易与合作相关事项进行会面，也会发布多项调查，以了解在华德国企业的商业情绪。”中国德国商会华北及东北地区董事会主席霍飞明介绍。

“许多德国企业已在中国经营数十年，深度扎根于中国市场。”霍飞明介绍，不少德国企业因中国庞大的市场规模和强大的创新能力而视其为重要市场，不过最近中美贸易局势让在华德国企业的商业情绪受到了影响。尽管如此，超过半数的企业仍计划进一步投资中国市场，尤其注重研发和创新。

“面对市场动态变化和地缘政治不确定性，德国企业正在加快其在中国的本土化进程，由此形成了新的、更深入的融合格局，我们称之为本土化3.0。”霍飞明指出，中国德国商会75%的成员公司关注本土化发展，本土化程度已经达到了75%到100%。这一阶段的本土化就是企业建立起新的智能供应链系统，而在这一供应链体系中，人工智能技术起到了决定性作用。

当前，人工智能、大数据、生物技术、量子计算、电动汽车等创新领域应用取得突破进展，为全球工商界共商合作提供了新的机遇。

霍飞明也是大众汽车集团（中国）执行副总裁、董事会成员，他以汽车来举例：“对于德国的企业来说，尤其是在汽车领域，我们需要缔结合作伙伴关系。我们合作的方向不光是共同合作生产，更多的是来提升我们的合作水平，比如说在技术快速发展过程中运用人工智能、数字孪生、无人驾驶等新技术，这些都是德中可以开展合作的新蓝海。”

“中国也是创新的领导者，许多会员企业计划或已与本土企业合作，将自身高品质的产品和解决方案与中国创新速度相结合。”霍飞明注意到，中国每年高新科技专业领域的毕业人才数以百万计，是推动发展的中坚力量。

“中国对高质量发展、低碳转型和创新的重视为德国企业提供了宝贵的商业机遇，中国市场对德企提高全球竞争力至关重要。”霍飞明说，中国德国商会将更加坚决地加强中国和欧洲之间的商贸伙伴关系，缔结更加紧密的合作关系。

中国丹麦商会全国创始会长李曦萌——

我们对中国市场的信心从未动摇

今年是中国和丹麦建交75周年。“习近平主席给中国丹麦商会的复信不仅是商会，而且是丹麦企业界的莫大荣幸，在华丹麦企业对深耕中国市场充满信心，商会将发挥桥梁作用，积极向丹中政府建言献策。”中国丹麦商会全国创始会长李曦萌说。

在中国工作和生活超过30年，李曦萌见证了改革开放给中国带来的翻天覆地的变化。近年来中国聚焦高质量发展，在制造业的基础建设、供应链、自动化和人才领域都呈现良好发展势头。在他看来，放眼全球，在制造业的大多数领域，无论效率、质量还是人才，可以说都找不到像中国这么具备优势的地方。“中国制造业很发达，在世界上位于前列，我们为什么要将工厂转移到其他地方呢？不使用中国的制造能力，这将是全球价值的损失。”

商事法律制度的不断健全，制造业规模的不断扩大，市场准入负面清单的不断缩小……李曦萌也见证了中国营商环境的不断改善，“当前国际形势复杂多变，作为负责任大国，中国积极发挥稳定锚的作用，推动国家和地区间合作，并鼓励所有国家共同参与合作。”

李曦萌和中国丹麦商会一直致力于架起一座了解中国的桥梁。李曦萌表示，“商会的作用是什么？那就是凝聚企业，我们会将丹麦的企业带到中国，将丹麦的商业代表团带到中国。选择中国，就是选择未来。我们对中国市场的信心从未动摇，反而与日俱增。”

“现在比任何时刻都需要大力倡导全球贸易。”李曦萌反对逆全球化行为，他希望丹中关系越来越好，只有各国携手合作，才能让世界发展得更好。“我相信，互相了解和信任是丹中互利友好合作的基础。中国丹麦商会将一如既往地努力，积极发挥桥梁作用，促进两国更好合作。中国是世界第二大经济体，欧洲作为整体加强同中国合作，欧洲各国各自加强同中国合作，这对于欧洲的未来至关重要。”

中国日本商会会长本间哲朗——

中国是很多日企最重要的战略市场

中国日本商会成立于1980年10月，是第一家在华外国商会。中国日本商会会长本间哲朗介绍，据商会最新对会员企业的问卷调查结果显示，有58%的回答表示2025年将大幅增加、增加或维持对华投资规模。此外，得益于中国政府不断优化国内营商环境，本期调查中有64%的回答表示对营商环境“满意”或“非常满意”，较去年同期有了提升。

本间哲朗认为，这主要是由于中国开放的大门越开越大，制造业领域外资准入负面清单已实现清零，服务业开放试点也有序扩大。公平竞争环境得到不断优化，本期调查中79%的日本企业认为在华与内资企业享有“同等或更优”待遇。

此外，本间哲朗指出，中国政府有关部门高度重视外资企业在华发展，商务部多次召开外资企业座谈会，通告有关政策落地进程，倾听外资企业发展诉求。

调查结果还显示，有53%的日本企业将中国视为“最重要的市场”或“三大重要市场之一”，这表明日本企业对中国市场的战略定位更加坚定，未来将继续重视中国市场。

“现在，对于很多日本企业而言，中国已经成为最重要的战略市场。如今的中国已不仅是制造大国，更是创新大国、工程师大国。”本间哲朗表示，中国具有以下难以替代的四大优势。

第一是高度完整的产业链供应链。经过多年深耕，日本企业已深度融入中国的产供链体系，例如松下集团在华供应商数量就超过6000家。第二是优秀的创新环境。特别是近年来中国在人工智能、新能源等领域的创新成果显著。第三是深厚的技术研发人才储备。第四是规模庞大且极具潜力的消费市场。

日前，中日经济高层对话时隔6年在东京重启，达成了20项重要共识。其中第十三项为：举行中国政府部门与中国日本商会对话。本间哲朗表示：“中国日本商会将持续发挥积极作用，在促进两国经贸合作、文化交流中贡献力量。”

本间哲朗希望，未来中国日本商会能够在以下两个方面促进会员企业在华投资发展。

第一是节能环保领域。日本自上世纪70年代起即开始着眼于低碳环保绿色技术的发展，希望在这一领域强化中日两国合作，为中国的“双碳”目标作出贡献。第二是健康养老领域。日本在老龄社会的治理及相关产业的发展上积累了一定的经验和技术。例如，松下集团目前已在中国推动了40个康养项目，希望日本企业未来在中国银发经济的发展中贡献一份力量。

“希望中国持续推进高水平对外开放，持续优化营商环境。”本间哲朗表示。

中国澳大利亚商会会长冯栢文——

多数澳企视中国为优先投资目的地

成立于1996年的中国澳大利亚商会现有约200家会员企业，已发展成为推动澳大利亚企业在华商业发展的最大非政府组织。中国澳大利亚商会会长冯栢文直言，“澳大利亚企业对中国市场保持开放，基于中澳商会《2025年中澳企业经贸合作现状与展望报告》，70%的澳大利亚企业将中国视为优先的投资目的地，而且其中一半的企业有在中国继续扩产投资的计划。”

在冯栢文看来，澳中经济关系正迈入创新驱动、绿色低碳和高附加值的新阶段。这不仅巩固了传统贸易的优势，也开辟了众多充满结构性增长潜力的新兴领域。例如，澳大利亚与中国企业在新能源汽车领域持续加强合作的深度与广度，包括充电基础设施建设、电池回收技术和循环经济方案开发等，从而推动更具韧性的绿色产业生态建设。此外，中国在科技创新、技术创新等多个方面都走在前列，电商平台更是遥遥领先澳大利亚，为澳大利亚企业提供了一个极具价值的参考模型，希望可以在这一领域向中国学习并开展合作。

在如今的国际贸易形势下，如何建立更安全、更平稳的供应链？冯栢文认为，“全球供应链持续重塑为澳大利亚与中国深化合作提供了宝贵契机，有力助推两国经济韧性的提升。澳大利亚与中国的贸易长期以来主要集中在大宗商品和‘装船出口’的模式上，进一步推动资源加工及高附加值产业链发展是增强经济韧性、实现可持续发展的关键。对基础设施、物流等方面的投资很重要，将有力加强供应链韧性。澳大利亚希望能够成为中国可靠的伙伴，为彼此提供安全、高质量、可持续的产品。未来的供应链布局亟须澳中企业间的紧密协作，以实现‘共赢’。”

尽管许多澳大利亚企业都在考虑多元化发展，但仍有40%的受访企业依然聚焦中国市场。冯栢文援引商会调研中一家受访企业的表述：“我们确实面临着多元化的压力，但中国市场的机会仍然不容忽视。澳大利亚热烈欢迎中国企业在高端制造业领域的投资。”冯栢文表示，“展望未来，我坚信澳中在绿色供应链和新能源领域的合作将持续拓展，会有更大的投资和更深层次的合作。”

（本版文字丁茜茜参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月27日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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