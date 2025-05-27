夏收来临，江苏省宿迁市泗洪县各地抢抓农时，机械化减损抢收，确保应收尽收。图为5月24日，泗洪县重岗街道林场社区的麦田里，农户抓住晴好天气，驾驶收割机抢收小麦。

周 鹏摄（影像中国）

本报北京5月26日电 （记者朱隽、郁静娴）记者从农业农村部获悉：截至5月26日17时，各地已收夏粮小麦7005万亩，日机收面积连续3天超过400万亩，全国“三夏”大规模小麦机收全面展开。当前麦收进度已近两成，其中西南地区及湖北麦收进入尾声，河南进度过三成，安徽、江苏等地已开收。

据调度，今年“三夏”全国将投入各类农机具超1700万台（套），压茬推进夏收、夏种和夏管机械化作业。其中联合收割机80多万台、参与跨区作业的超20万台，能够满足夏收正常作业需求。每秒9—10公斤大喂入量联合收割机已成为跨区作业主流机型，配备北斗定位、作业监测等功能的智能化联合收割机更多投入生产一线，将为机收快速高效推进提供有力支撑。

农业农村部联合交通运输、公安、气象、石油石化等部门单位共同加强农机作业服务保障。目前，麦收重点省份已设立跨区作业接待服务站3400多个，在高速公路收费站开通农机绿色通道4800多个，对跨区农机进一步简化核验程序、一律快速免费放行；组织设立农机优先优惠加油通道5800多个，全域加力开展“送油下乡”和“送油到田”服务，全力保障作业用油供给。

为切实强化农机应急救灾能力，有效应对强降雨、连阴雨等不利天气影响，农业农村部加强组织动员，指导麦收省份提前制定农机应急工作预案，签订区域互助合作协议，及时组织开展抢收抢烘作业。目前，麦收重点省份已建设区域农机社会化服务中心3900多家、区域农业应急救灾中心2020多家、常态化农机应急作业服务队6900多支。5月22日，河南、湖北等地发生大范围强降雨天气，当地农业农村部门积极组织开展雨前抢收，采取人歇机不歇等方式连续作战，24小时内机收超800万亩。

《 人民日报 》（ 2025年05月27日 08 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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