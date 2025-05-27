八部门印发行动计划

本报北京5月26日电 （记者王珂）近日，商务部、国家发展改革委等8部门联合印发了《加快数智供应链发展专项行动计划》，提出到2030年，在重要产业和关键领域基本建立深度嵌入、智慧高效、自主可控的数智供应链体系，培育100家左右全国数智供应链领军企业，进一步提升我国产业链供应链韧性和安全水平。

商务部流通发展司负责人表示，数字化和智能化相融合的数智化是推动供应链现代化的必经之路。《行动计划》聚焦农业、制造业、批发业等五大重点领域，“一业一策”加快数智供应链发展。下一步，商务部等8部门将培育一批数智供应链领军企业和供应链中心城市，指导地方积极探索，及时总结推广好经验好做法，推动全国数智供应链建设取得积极成效，为完善现代商贸流通体系、有效降低全社会物流成本、优化消费供给水平提供坚实支撑。

《 人民日报 》（ 2025年05月27日 08 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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