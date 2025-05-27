原标题：保利北京以“质爱”之名启幕保利·朝观天珺 打造好房子样本

5月25日，保利发展北京公司于保利广场举办“美好保利 质爱北京”新品发布盛典，正式推出好房子作品——保利·朝观天珺。保利发展北京公司领导、住房和城乡建设部原总经济师赵晖、汇张思北京公司总经理韩伟等嘉宾，与保利北京新老业主、媒体同仁、合作伙伴共聚一堂，为北京人居打造好房子的时代样本。

深耕北京23载 以品质印迹镌刻城市理想

自2002年扎根北京以来，保利发展北京公司以“引擎城市向上”为使命，深度融入首都城市生长脉络，从土地开发者进阶为城市综合服务商。通过“不动产开发+资产运营”双引擎战略，构建起覆盖城市全生命周期的运营生态链——前端以品质住宅激活区域价值，后端以多元业态运营焕新城市界面，形成“开发-运营-服务”闭环。

目前，保利北京已成功开发70余个精品项目，实现北京市12个城区全覆盖，为超过20万业主提供全方位、一站式的品质生活服务。

多维度共同发声 以品质营造回应时代叩问

此次发布会，保利北京房地产开发有限公司总经理李红亮、保利北京房地产开发有限公司副总经理敬甫、保利物业京津冀公司副总经理班金玉，保利北京房地产开发有限公司技术部经理林庆分别从各自的视角，对品牌及保利·朝观天珺项目进行了深入解读。

23年来，保利北京从“美好保利”对品质的品牌追求，到好房子、好生活、好服务的“质爱北京”细节营造，每一个作品皆秉持严苛造物与极致追求，物理空间与情绪文化价值空间并重，实力阐释好房子的时代标准。

在发布会上，保利北京房地产开发有限公司总经理李红亮详细介绍了保利北京的发展历史，保利北京始终以“擎引城市向上”为使命，深度参与首都城市规划建设，持续重塑城市发展肌理。“美好保利 质爱北京”是保利北京2025年的发展核心与坚定承诺。“美好保利”是保利北京对品质生活的永恒追求，以匠心筑就理想人居，让每一处空间承载幸福温度；“质爱北京”是保利北京与首都共进的责任与担当，以卓越品质回应时代期许，让建筑与时代共生长。

“以人为本的房子是好房子”，保利北京房地产开发有限公司副总经理敬甫在本次发布会上讲述保利好房子价值观，介绍保利北京自主创新研发并申报两项国家专利的“外窗施工专利技术”，展现了超级交付力。保利北京正是因为不断以客户为中心精研产品的迭代创新，以好产品、好服务、好生活为核心思想，才打造出好房子样本保利·朝观天珺这一作品。

在保利·朝观天珺城市宣传片环节，从保利北京品牌力到朝阳北路金轴资源，再到奢享峯境好作品，镜头通过室内空间、精妆细节等品质形象呈现，向现场观众展示了保利·朝观天珺的超级品质。以当代菁英对生活方式的向往，赋新朝阳美好人居理想。

保利·朝观天珺 以“质爱”重塑人居标准

从对品质生活的永恒追求出发，保利北京以卓越品质回应时代期许，让保利·朝观天珺与时代共生长。

保利北京房地产开发有限公司技术部经理林庆详细介绍保利·朝观天珺的打造过程：102次总图规划颠覆重构、36次大门方案迭代。项目将“世界美学”融入“在地特征”，体现中国保利的东方文化底蕴和新人文主义的精神，并精细打磨好产品，匠筑充满文化感与细节力的中国式好生活，为朝阳客户打造舒适的生活场。

保利物业京津冀公司副总经理班金玉详细介绍了保利·朝观天珺的“东方礼遇”服务，通过三环六重的安全体系为业主提供多层次安全保障，覆盖“衣、食、住、行、健康”五大需求，24小时随需响应。“四节八礼”的社区文化体系，围绕春节、端午节、儿童节、中秋节，链接艺术、教育、养老资源，构建有温度的社区氛围。业主短片《美好微笑》更以真实镜头记录保利社区的日常瞬间，从物业服务层面构成保利北京的“温暖品质注脚”。

论坛环节，住房和城乡建设部原总经济师赵晖、保利北京房地产开发有限公司总经理李红亮、保利北京房地产开发有限公司副总经理敬甫、汇张思北京公司总经理韩伟一起探讨好房子的营造方向。在谈及何谓好房子的标准时，住房和城乡建设部原总经济师赵晖谈到，新时代的好房子，不是奢华，或者说不仅仅是奢华，而是达成基本功能的世界高标准。细节上要体现“建造精致”，比如建筑设计、隔音、防漏的高标准。嘉宾们一致认为好房子不仅是物理存在，更是承载美好生活、传递品质温度的精神家园，而保利·朝观天珺正是这样的好房子的时代答卷。

当嘉宾们共同点亮“质爱北京”启动装置，保利·朝观天珺代表保利好房子回应时代之问，正式为北京人居开启全新篇章。在童声合唱《送你一朵小红花》的声音中，保利北京对城市的品质承诺愈发清晰而坚定。

(责编：曹淼、李源)

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