付丽丽

原标题：第三届民航科教创新成果展速写

“太炫了，以前只在科幻大片中看到的飞行汽车真的来到了身边。”5月26日，在第三届民航科教创新成果展上，有观众惊呼。

“这款飞行汽车分为两部分，下面是无人驾驶的汽车，上面是飞行器，遇到堵车时，人就可以乘坐飞行器飞走，车辆会自动寻找停车位置。”飞行汽车展出商、广东高域科技有限公司工作人员李淑韩告诉记者。

李淑韩介绍，本次参展的GOVY AirCar陆空解耦分体式构型飞行汽车，兼顾地面智能出行和控制一键式“跨越”，支持垂直起降和灵活转向，旨在改善地面拥堵痛点，将城市内1小时的地面通勤压缩至15分钟。

“我们还有一款三座高性能复合翼飞行汽车GOVY AirJet，结合了固定翼的高效巡航与多旋翼的垂直起降能力，最高时速可达250公里，可实现200公里内的城际出行，40分钟便可穿梭粤港澳大湾区。”李淑韩说。

据了解，为实现两款飞行汽车的高安全出行，高域飞行器搭载了“双目视觉+激光雷达+红外相机”感知系统，结合广汽集团自研的端到端模型，能在百米外识别5×10厘米的微小物体，提前规避飞鸟、电线等障碍物。在能源方面，采用广汽高密度液态锂离子电池，支持30分钟快充。“未来，还将应用能量密度更高的全固态电池，彻底消除市场对飞行汽车的发展顾虑，实现全民皆可低空出行的美好目标。”李淑韩说。

展会上，上海御风未来航空科技有限公司（以下简称“御风未来”）带来的“空中出租车”载人M1电动垂直起降飞行器（eVTOL）同样“拉风”，吸引了诸多观众围观。御风未来工作人员王诗博介绍，M1是御风未来自主研发的2吨级eVTOL，采用复合翼构型，拥有20个旋翼，可乘坐5人，最大载重700公斤，巡航速度200公里/小时，设计航程为250公里。

“更关键的是，M1使用纯电能源，噪声小，起降不需要跑道，可自主飞行，减少人为误操作。”王诗博说，这款飞行器将主要用于解决城市通勤、城际互联、岛屿速通等短途空中出行需求，可以将2—3小时的车程距离缩短至15—30分钟，被普遍认为是未来的“空中出租车”。预计到2030年前后，可实现固定航线客运，逐步构建覆盖城市通勤、城际互联、岛屿速通的立体交通网络。

在亿航智能展台，一架白色的无人驾驶载人航空器特别酷炫，观众纷纷试乘体验。

“EH216-S飞行器已经在合肥骆岗公园开展商业飞行，主要用于景区旅游，供游客空中观光体验。”亿航智能总工程师陆入成告诉记者。

陆入成介绍，今年3月，EH216-S的运营航司正式获得全国第一批载人类民用无人驾驶航空器运营合格证，开启中国低空经济“载人时代”序章。目前，亿航智能携手合作伙伴已在国内16座城市建成20多个亿航eVTOL运营示范点和E-port起降场，网点遍布合肥、广州、深圳、上海、无锡、太原、温州等地。

“接下来，亿航智能将发挥先发优势，率先在这些城市打造落地运营样板示范工程，让普通人真正体验到eVTOL飞行服务。”陆入成说。

此次展会以“创新领航 智连世界”为主题，聚焦教育、科技、人才三大领域，是我国民航自主创新技术和国产民机、无人机等各种“黑科技”“高精尖”的集中亮相。

展会主办方中国民航报社有限公司相关负责人表示，展会以服务于民航全产业链为目标，致力于打造民航科教创新成果的发布平台、创新技术实践应用的交流平台、产学研用融合发展的示范平台，旨在促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接。（科技日报北京5月26日电）

(责编：杨曦、陈键)

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