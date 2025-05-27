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天问二号任务计划5月29日实施发射

2025年05月27日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：天问二号任务计划5月29日实施发射

　　科技日报北京5月26日电 （张未 蔡金曼 李仪 记者付毅飞 何沛苁）记者5月26日从国家航天局获悉，经工程任务指挥部综合研判决策，行星探测工程天问二号任务计划5月29日实施发射。

　　目前，在西昌卫星发射中心，任务各项准备工作正在稳步推进。执行此次发射的长征三号乙遥一一〇运载火箭即将加注推进剂。

　　此前，天问二号探测器按计划完成了技术区总装、测试、加注、转场、功能检查、联合测试等工作。运载火箭完成了转场、吊装、器箭对接、合整流罩、总检查测试等工作。发射场完成发射前系统间合练，西昌卫星发射中心、北京飞控中心、西安卫星测控中心、远望号测量船队以及任务各测控场站等实施了联调联控。

(责编：杨曦、陈键)
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