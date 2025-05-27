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医疗服务价格项目立项指南让新技术更普惠

张佳星
2025年05月27日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：医疗服务价格项目立项指南让新技术更普惠

CT（计算机断层扫描）设备均价已从3000万元降至1000万元，其服务费用是否应该下调？电子胶片已经逐步取代实体胶片，胶片打印费却一直和检查费绑定收取，合理吗？床旁DR（数字化X射线摄影设备）服务一次对多个部位进行摄影，应该按摄影部位累计收费吗？

这些直接关系到患者医疗负担的问题，在国家医保局组织印发的放射检查、超声检查、放射治疗等医疗服务价格项目立项指南（以下简称“指南”）中均作出明确规定。

“指南明确，床旁X射线摄影在进行同一次检查时，无论多少个部位，收费仅可收取一次。”在近日召开的立项指南解读会议上，国家医保局医药价格和招标采购指导中心技术专班负责人唐菲表示，指南通过推动合理制定收费价格，助力患者享受高质量、可负担的医疗服务。

打破检查收费“大锅饭”

“原来，对心脏进行磁共振检查和对其他部位的检查，收费标准是相同的。”安徽医科大学第一附属医院副院长李小虎表示，但是心脏检查技术难度高，耗时近一个小时，以同样标准收费忽略了检查间不同的技术难度和劳动时间。

检查收费“大锅饭”的标准致使一些新技术在临床上推广困难。如今，指南对检查难度高、耗费时间长的项目予以单独收费立项。“医院能够更加合理地调配医疗资源，让新技术顺利开展。”李小虎说。

“随着技术的进步，实体胶片在医学影像领域已经逐渐被电子胶片取代。”国家医保局医药价格和招标采购司副司长翁林佳介绍，指南解除了实体胶片与影像检查服务的绑定关系，并普遍要求医疗机构上传数据。

“现在，医院可直接调取云影像，快速掌握患者情况，极大地提高医疗效率。”李小虎说，云服务的普及不仅让患者用手机就能查看影像，还让检查结果得到跨院互认。

在指南引导下，部分项目的医疗服务费用降幅明显。李小虎介绍，CT检查、磁共振平扫等费用下降，如在指南下，骨关节CT平扫加三维重建降价超50%。

明确前沿科技服务价格

“过去，我国高端医疗设备的自主保障水平处于低位，直接或者间接推高了设备采购和维护成本。”联影医疗中国业务总裁缪宏表示，经过近10年的高速发展，国产高端医疗装备市场占有率和普及率不断提升。

为了让患者能够及时用上高质量的医疗创新技术，指南对前沿科技明确了服务价格。

在已发布的“28批医疗服务价格项目立项指南”中，涉及新产品、新设备的新增价格项目超100项，如硼中子俘获治疗。

缪宏介绍，全球首创且唯一的5.0T（磁场强度单位）磁共振能够快速实现亚毫米级分辨率的全身扫描，显著提升心脑血管疾病、胰腺癌等疾病的早期检出率。

“在指南中，我们统一设置了硼中子俘获治疗、核磁检查等前沿技术的价格项目，省去了医院在各省重复申请、各省医保重复论证的过程。”翁林佳说，指南通过“做减法”赋能新技术的应用。

指南还通过优化指标强调医疗服务的临床意义。“指南改变以技术指标设立价格的模式，转而强调检查精度等有临床意义的效果指标。”翁林佳表示，“指挥棒”的转变，可以让真正满足临床诊疗需要的新技术凭实力触达患者。

(责编：杨曦、陈键)
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