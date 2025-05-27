原标题：一季度全国水资源税收入超百亿元

科技日报北京5月26日电 （记者刘垠）自2024年12月1日起，水资源费改税试点在全国范围内全面实施。2025年一季度，是全面实施水资源费改税后首个完整的季度征期。记者26日从国家税务总局获悉，水资源税首季征期运行平稳，社会舆论反响较好，改革效应初步显现。

数据显示，2025年一季度，全国共实现水资源税收入104亿元，其中新试点的21个省份收入43.5亿元，剔除水力发电季节性因素和农业用水按年申报因素，较2024年季均水资源费收入增长16.4%；新试点地区水资源税申报户数达到8.7万户，较2024年水资源费缴费户数增加1.3万户。

值得关注的是，重点调控领域取用水量逐步下降。为推动普遍存在的地下水超采和污染问题的解决，水资源税设置地下水税额标准高于地表水，以促进企业合理调整用水结构，减少取用地下水。同时，对耗水量大且浪费现象严重的高尔夫球场、滑雪场、洗车、洗浴等特种取用水设置比其他行业更高的税额标准，倒逼节约用水。

国家税务总局财产和行为税司负责人表示，税务部门将持续加强与财政、水利部门的协作，进一步提升纳税人办税便利度，确保改革举措落地见效，促进水资源节约集约安全利用，推动我国经济社会绿色转型。

(责编：杨曦、陈键)

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