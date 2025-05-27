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新技术创造单通道星地通信最高速度

陆成宽
2025年05月27日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：新技术创造单通道星地通信最高速度

　　科技日报北京5月26日电 （记者陆成宽）记者26日从中国科学院空天信息创新研究院（以下简称“空天院”）获悉，来自该院等单位的科研人员日前成功开展新型星地通信地面技术的实验，实现X频段单通道最高每秒2100兆比特的通信速度，将微波通信码速率提升了75%。这是目前国内X频段单通道星地通信的最高速度。

　　随着卫星观测能力的增强，卫星产生的数据量也在快速增加。目前，国内民用卫星主要使用X频段进行数据传输，单通道的传输速度一般在每秒450兆比特至每秒1200兆比特之间。“然而，这些速度已经无法满足海量空间探测数据的传输需求，影响了卫星的使用效率。因此，提高单通道的传输速度变得非常迫切。”实验项目负责人、空天院高级工程师张雨濛说。

　　为破解这一难题，科研人员提出了微波技术下的高阶体制高码率数据传输方案。该方案在最大限度利用现有的地面设备的情况下，通过升级调制解调器等关键设备的技术能力，大幅提高了卫星与地面之间的数据传输速度。此次地面技术实验中，科研人员在中国遥感卫星地面站丽江站充分验证了高阶体制高码率数据传输的技术可行性。

　　“本次实验突破了相位噪声补偿等一系列关键技术，为解决我国星地通信瓶颈问题提供了新的高性价比的技术解决方案。”空天院研究员黄鹏表示，随着后续工程化应用，这项成果未来将为抢占科技竞争制高点、发展航天战略性新兴产业提供重要助力。

(责编：杨曦、陈键)
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