张芗逸

原标题：提升平台规范化水平 为商户减负激发活力

5月25日，国家市场监督管理总局（以下简称“市场监管总局”）发布《网络交易平台收费行为合规指南（征求意见稿）》（以下简称《指南》），向社会公开征求意见。《指南》明确了平台收费行为应当考量的基本因素和遵循的基本原则、基本要求，为规范平台收费行为提供基本指引。

受访专家认为，《指南》针对目前平台收费过程中存在的问题进行了规范。未来《指南》落地后，将有助于提升行业规范化水平，优化市场环境，有效降低商户负担，从而促进平台经济健康发展，激发市场活力。

纠治不合理收费

经过多年的发展，平台经济已成为一个覆盖面广、包容性强、开放度高的生态系统，涉及数千万网络经营主体、众多灵活就业人员、9亿多网络消费者，赋能实体经济千行百业。

《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2024年12月份，我国网络购物用户规模达9.74亿人，占网民整体的87.9%。数字消费保持良好发展态势，充分发挥提振消费、扩大内需的积极作用，助力消费成为经济增长的重要引擎。

平台经济在蓬勃发展的过程中，尚存一些亟待规范的问题。

目前，平台对于商家端的收费名目繁多，各平台间费用计算方法各异，收费标准也存在较大差别。

记者注意到，各个主流电商平台对商家端有“佣金+营销推广费”“年费+佣金+技术服务费”“佣金+物流服务费”“佣金+保证金”等多种收费模式，其中仅“营销推广费”一项，一家平台内就包含了分别以CPC（点击付费）、CPM（千次展示费用）、CPA（行动付费）等为计费标准的多种付费推广形式。

在收费标准方面，以平台服务佣金为例，根据自身的业务模式和定位，各平台收取比例在1%到10%不等。

“繁复的计算方法和复杂的收费名目降低了收费的透明度，让商家难以清晰地了解收费标准和具体要求。”苏商银行特约研究员付一夫表示，部分平台还有不合理的收费规则，对中小商户存在“歧视性收费”。

平台收费规则不透明、收费行为不规范等问题也增加了平台商家的经营负担。《2025年4月中国电商平台商家投诉数据报告》显示，4月份全国电商平台商家投诉问题主要集中在任意仅退款、扣押保证金、任意罚款、随意封店、强制运费险等七项。

今年3月份，国家市场监管总局局长罗文曾在十四届全国人大三次会议首场“部长通道”集中采访活动中表示，当前平台商户普遍反映，由于名目繁多、计算方法复杂、平台收费不透明，加上平台营销推广费用上涨快等因素，这些都加重了商户的成本负担。针对上述问题，市场监管总局将督促平台简化并公示收费项目，优化定价机制，保障商户知情权，帮助商户降本增效。与此同时，市场监管总局将制定出台《网络交易平台收费行为合规指南》，为平台企业合理收费提供明确指引。

针对现有的问题，《指南》提出，平台应当在首页显著位置，向平台内经营者或者其他收费对象持续公示平台收费项目、规则、标准等平台服务协议内容、交易规则信息或者上述信息的链接标识。

《指南》还明确，平台不得有重复收费，只收费不服务、少服务，转嫁应当由平台自身承担的费用，强制或者变相强制平台内经营者购买服务或者参加推广、促销活动并收费等不合理收费行为。

付一夫认为，《指南》明确禁止多种不合理收费行为，划定了平台收费的底线，保障了商户的知情权、选择权等合法权益，有助于稳定和改善商户对于未来的经营预期。

构建良好生态

在规范平台收费行为的同时，《指南》还鼓励平台向平台内经营者提供让利服务，加大对中小商户的收费优惠扶持力度，支持其生存和发展。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇向《证券日报》记者表示，这将有效减轻中小商户的经营压力，降低其运营成本。结合规范收费行为为其提供了更加公平和可预测的经营环境，中小商户的市场竞争力将得到增强。

“中小商户在资产规模、现金流、品牌影响力等方面相对弱势，通过平台的让利和扶持，它们能够降低运营成本，将更多的资金用于产品的开发生产和市场拓展上。”付一夫对《证券日报》记者表示，这将激发出中小商户的生产经营的积极性和创新的活力，也能够吸引更多的中小商户参与到平台经济的生态中，对于平台经济乃至整个市场的繁荣都具有积极意义。

《指南》还鼓励平台根据自身技术创新和商业模式创新所形成的服务特点，在合法、合理、互惠互利的范围内采取灵活多样的定价策略，降低平台内经营者负担，促进平台和平台内经营者共同发展。

洪勇认为，《指南》的实施将促进平台经济的健康发展，优化市场环境，增强平台内经营者与平台之间的信任和合作，进而提升整个平台经济生态系统的稳定性和可持续性，最终实现平台、商户与消费者共赢的局面。

在付一夫看来，《指南》将进一步推动平台经济从“流量收割”向“生态共建”转型，从而使平台经济能够更好地发挥优势，实现供需对接以及资源配置，增强市场活力和经济韧性，推动经济稳定繁荣发展。

(责编：杨曦、陈键)

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