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迎战“三夏”保粮丰

夏先清 杨子佩
2025年05月27日09:01 | 来源：经济日报
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原标题：迎战“三夏”保粮丰

　　5月的河南叶县，风过陇亩麦语丰。当地有耕地面积123万亩，今年小麦种植面积达96万亩，麦镰与时钟即将开启竞速模式。

　　作为全国粮食生产大县，粮食安全是叶县的头等大事。入春以来，面对局部地区春旱、病虫害等挑战，当地通过推广节水灌溉、实施“一喷三防”等举措，确保小麦长势良好；制定“三夏”生产工作方案，建立县、乡、村三级联动机制，组织助农服务队下沉田间地头协调解决农户困难。“我们提前对麦田墒情、收割时间进行网格化摸排，确保每块地都有责任人。”叶县农业农村局局长魏进庚说。

　　机械化是夏粮抢收的关键。叶县依托37家农机专业合作社，统筹检修联合收割机、播种机等农机具5000余台，预计高峰期单日收割能力超8.6万亩。“我们提前1个月完成农机检修，更换易损零件10余件，确保所有机械‘健康上岗’。”叶县廉村镇秋林农机合作社负责人蒋秋林说。

　　为保障农机安全顺畅通行，叶县开辟绿色通道，在高速路口、乡镇（街道）设置服务站20余个，为机手提供免费检修、油料供应和路线指引服务。

　　今年“三夏”，科技元素格外亮眼。叶县依托农业农村部万亩高产示范田项目，全面推广“智慧夏收”系统。通过无人机遥感监测，农户可实时查看麦田成熟度、湿度等数据，精准规划收割顺序。“过去靠经验判断，现在手机一点就知道哪块地该收了，效率提高30%以上。”龙泉镇种粮大户何俊朝说。

　　“三夏”时节，天气变化直接影响收成。叶县气象局启动“全天候护航”模式，通过智能网格预报系统，每3小时更新一次气象数据，并利用短信、微信群等渠道，向农户推送精准预警。“我们与周边地区气象台建立联防机制，确保灾害性天气预警提前2小时送达。”叶县气象台台长景亚来说。

　　针对可能出现的阴雨天气，叶县储备了履带式收割机，并划定39个粮食烘干中心，日处理湿粮能力达3000余吨。“从收割到烘干入库，全程机械化闭环，最大限度降低损失。”叶县农业机械技术中心主任李元亨说。

　　针对可能出现的强对流天气，应急管理部门储备抽水泵、防水篷布等物资，并在低洼地块预置排水队伍。保险机构开通夏粮理赔快速通道，做到24小时内查勘定损。

　　夏收时节也是安全生产关键期。叶县定期组织消防、电力部门对全县粮库、烘干中心进行拉网式排查，发现问题立行立改。当地农业农村局联合公安部门开展秸秆禁烧宣传，启动蓝天卫士监控系统，织密“人防+技防”监管网。

　　自今年4月下旬起，当地农业机械部门派出20余名技术人员深入18个乡镇（街道），开展机手安全生产及规范操作培训15余场次，累计发放跨区作业证、张贴安全警示标识300余份。

(责编：杨曦、杨迪)
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