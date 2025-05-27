金观平

原标题：持续完善国家创新体系

“要完善国家创新体系，激发各类创新主体活力，瞄准世界科技前沿，在加强基础研究、提高原始创新能力上持续用力，在突破关键核心技术、前沿技术上抓紧攻关。”习近平总书记在部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会上发表的重要讲话，为当前和未来科技创新工作指明了方向。

经过多年努力，我国初步构建了与社会主义市场经济相适应的国家创新体系，创新能力持续攀升，但整体效能还不强，尤其是科技创新资源分散、重复、低效等问题依然存在，制约着创新型国家建设和高质量发展。

完善国家创新体系，要加强创新资源统筹配置。一方面，要健全新型举国体制，更加注重发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，坚持全国“一盘棋”，加强战略规划、政策措施、重大任务、科研力量、资源平台、区域创新等方面的统筹。另一方面，要聚焦“四个面向”的战略目标，加强国家战略科技力量建设，进一步明确功能定位，强化与重大科技任务、科技基础设施统筹部署；同时完善跨部门、跨区域、跨学科的创新联动机制，推动关键核心技术攻关。

完善国家创新体系，要激发各类创新主体活力。企业、高校、科研院所等创新主体的发展，是国家创新体系整体效能提升的重要引擎。对于企业，既要促进各类创新要素向企业聚集，特别是引导更多优秀人才向企业流动；更要推动企业主导的产学研深度融合，支持领军企业牵头组建创新联合体，带动产业链协同创新。对于高校和科研院所，要深化科技管理体制改革，完善科技评价奖励制度，破除制约创新的体制机制障碍。例如，赋予科研人员更大的技术路线决定权和经费使用权，完善成果转化收益分配机制，解决科研人员的后顾之忧。

完善国家创新体系，要营造良好创新生态。参天大树，离不开肥沃的水土；孕育创新，需要适宜的环境。持续优化创新生态，需要制度和文化“双轮驱动”。在制度层面，完善知识产权保护体系，健全科技成果转化机制，构建多元化科技金融支持体系；在文化层面，大力弘扬科学家精神，努力营造鼓励创新、宽容失败的社会氛围，完善科技伦理治理体系。

当前，全球创新格局深刻调整，国际科技竞争正日益演化为创新体系的比拼。面对新形势新任务新挑战，我们要以系统思维完善国家创新体系，持续提升创新效能，为实现高水平科技自立自强提供坚实支撑。

(责编：杨曦、杨迪)

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