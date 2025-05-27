齐 慧

原标题：铁路物流加快降本提质增效

近日，4.5万吨铝土矿首次通过“龙烟—大莱龙—海清—胶济—博小”线抵达山东省滨州市无棣县东风港站，标志着国铁济南局与山东魏桥创业集团有限公司、山东港口烟台港搭建的“烟台西港区至滨州”铝土矿铁海联运物流大通道正式开通，以“铁路+港口”全链条服务模式有效串联起内陆工厂、临港企业、港口铁路等各环节，为山东深化交通物流降本提质增效注入新动能。

据介绍，国铁济南局按照“一企一策”原则，大力推进“公转铁”“公转水”“海铁联运”等运输结构调整，加强集疏港重点货源组织，增加铁路运量。结合客户实际需求，国铁济南局与山东港口烟台港密切协作，为客户量身定制以“海铁联运”为基础的多式联运全程物流方案，打通“烟台西港区至滨州”铝土矿铁海联运物流大通道，为山东西部氧化铝企业提供安全、稳定、绿色、高效、经济的综合物流服务，实现内陆企业、铁路、港口多方共赢。

今年以来，铁路部门大力发展物流总包服务，推动大宗货物运输“公转铁”，4月份新签订物流总包合同114个，合同运量2.16亿吨，同比分别增长159%、350%，探索开行“豫焦鲁煤”等重来重去物流总包大宗班列，充分利用运力资源，提升运输综合效能。与航运企业扩大合作，开发多式联运“一单制”产品119个，压缩运输时限，降低全程物流费用。前4个月，国家铁路累计发送铁水联运集装箱货物538.1万标箱，同比增长19.1%；积极拓展铁路物流金融服务，已累计服务客户796家，授信融资总额195.14亿元。

“铁路部门持续深化铁路货运市场化改革，聚焦服务国民经济和群众生产生活，精心组织货物运输，提升货运服务品质，确保了铁路物流畅通高效。”中国国家铁路集团有限公司货运部负责人介绍。

数据显示，今年前4个月，国家铁路累计发送货物12.99亿吨，同比增长3.6%；日均装车18万车，同比增长4.7%，为畅通国内国际双循环、保障国民经济平稳运行提供了有力支撑。

在保障国计民生重点物资运输方面，铁路部门用足用好大秦、唐包、瓦日、浩吉等主要货运通道能力，持续抓好疆煤外运，开辟绿色通道，给予运力倾斜，确保应装尽装、高效送达。1月至4月，国家铁路发送煤炭6.72亿吨，其中电煤4.64亿吨，铁路直供电厂存煤保持较高水平，矿建材料、冶炼物资运量同比分别增长29.3%和10.7%。

国铁太原局集团公司把增加集装箱运量作为推进现代物流发展的重要举措，大力调整运输结构，创新实施“一品一策”和集装箱“一口价”政策，充分释放焦炭、煤炭、氧化铝等货品集装箱运输潜能。

铁路部门不断加强国际沟通协调，提升口岸交车作业效率，强化全程运行盯控和安全保障，确保跨境货物运输稳定畅通。1月至4月，中欧班列保持稳定开行，中亚班列累计开行4725列，同比增长21%，中老铁路累计发送跨境货物197.6万吨，同比增长7.6%。

“下一步，国铁集团将加快推进铁路现代物流体系建设，持续深化铁路货运市场化改革，优化铁路物流产品供给，提升物流服务品质和效率，为经济社会高质量发展提供可靠运输保障。”该负责人表示。

(责编：杨曦、杨迪)

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