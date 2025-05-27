人民网北京5月27日电 （记者李栋）夏粮收购是全年粮食收购首战，做好夏粮收购事关种粮农民利益和粮食市场平稳运行。记者从农业农村部获悉，截至26日17时，各地已收夏粮小麦7005万亩，日机收面积连续3天超过400万亩，全国“三夏”大规模小麦机收全面展开，麦收进度已近两成。

分地区看，西南地区及湖北麦收进入尾声，河南进度过三成，安徽、江苏等地已开收。

夏收农机数量有保障。据调度显示，今年“三夏”全国将投入各类农机具超1700万台（套），压茬推进夏收、夏种和夏管机械化作业。其中，联合收割机80多万台、参与跨区作业的农机超20万台，能够满足夏收正常作业需求。

农业农村部相关负责人介绍，当前，9公斤—10公斤/秒大喂入量联合收割机已成为跨区作业主流机型，配备北斗定位、作业监测等功能的智能化联合收割机更多投入生产一线，将为机收快速高效推进提供有力支撑。

夏收各项服务保障到位。据了解，目前，麦收重点省份已设立跨区作业接待服务站3400多个，在高速公路收费站开通农机绿色通道4800多个，对跨区农机进一步简化核验程序、一律快速免费放行；组织设立农机优先优惠加油通道5800多个，全域加力开展“送油下乡”和“送油到田”服务，全力保障作业用油供给；组织开通农机作业服务保障热线电话1260多个，及时帮助农民群众解决机收困难问题；启动“三夏”机收气象服务，助力打好夏粮机收大会战。

据中国气象局预报，未来一周，麦收省份大部天气晴好、适宜成熟小麦收晒，但5月27日—29日南方局部、6月1日—2日全国大部将有明显降雨过程。

上述负责人表示，为切实强化农机应急救灾能力，有效应对强降雨、连阴雨等不利天气影响，农业农村部加强组织动员，指导麦收省份提前制定农机应急工作预案，签订区域互助合作协议，落实防灾救灾农机储备和调用制度，建强用好农机作业组织队伍，配强应急救灾机具，及时组织开展抢收抢烘作业。

目前，麦收重点省份已建设区域农机社会化服务中心3900多家、区域农业应急救灾中心2020多家、常态化农机应急作业服务队6900多支，全力以赴做好农机作业服务保障，努力确保夏粮丰收到手、颗粒归仓。

(责编：乔业琼、高雷)

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