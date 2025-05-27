天问二号任务计划5月29日实施发射
2025年05月27日10:12 | 来源：人民网
小字号
人民网北京5月27日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，经工程任务指挥部综合研判决策，行星探测工程天问二号任务计划5月29日实施发射。
目前，在西昌卫星发射中心，任务各项准备工作正在稳步推进。执行此次发射的长征三号乙遥一一〇运载火箭即将加注推进剂。
此前，天问二号探测器按计划完成了技术区总装、测试、加注、转场、功能检查、联合测试等工作。运载火箭完成了转场、吊装、器箭对接、合整流罩、总检查测试等工作。发射场完成发射前系统间合练，西昌卫星发射中心、北京飞控中心、西安卫星测控中心、远望号测量船队以及任务各测控场站等实施了联调联控。
(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 文博会，最热是AI
- 听机器人导览、看裸眼3D、让AI助手提供多语言实时翻译……在第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会（简称文博会）上，人工智能（AI）技术以“破圈”之势成为绝对主角。 从大模型驱动的智能创作，到人形机器人的“十八般武艺”，从虚实交融的沉浸式空间，到开放共创的智能生态，AI仿佛“无处不在”“无所不能”，以前所未有的深度重构文化产业的形态与边界。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开