人民网北京5月27日电 （记者赵竹青）日前，“车路云50人论坛·自动驾驶干线物流闭门研讨会”在清华大学举办，高校科研院所、行业机构、金融机构、应用试点城市等多个领域的代表汇聚一堂，围绕“自动驾驶干线物流”这一细分领域，共同探讨产业发展的机遇与挑战。

中国工程院院士、清华大学车辆与运载学院教授李克强表示，智能汽车、智能交通行业的发展将重构产业链、价值链，切实改变人们的出行方式和产品使用模式。

西安建筑科技大学校长赵祥模认为，如何破解自动驾驶技术在干线物流中规模化应用的堵点、难点，以及如何协同各方构建“政产学研金”深度融合的行业生态，亟需共同思考。

交通运输部公路科学研究院副院长汪水银分析，未来的干线物流模式应是“电动重卡+自动驾驶+换电+甩挂运输”。

西部科学城智能网联汽车创新中心联合清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室、中关村科技租赁股份有限公司主编的《自动驾驶干线物流商用报告》也在会上发布。报告认为，自动驾驶干线物流已进入蓄力突破的新阶段，技术成本、商业模式、市场、政策四大核心要素的发展步伐正逐步加快。

(责编：赵竹青、高雷)

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