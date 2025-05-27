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证监会：完善上市公司治理规则 推动出台监督管理条例

2025年05月27日11:20 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者黄盛）近日，中共中央办公厅、国务院办公厅公开《关于完善中国特色现代企业制度的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》共8个部分、19条具体举措，在坚持和加强党的领导、完善公司治理结构、提升企业科学管理水平、健全企业激励创新制度、建立健全企业社会责任与企业文化体系、优化企业综合监管和服务体系等方面作出全面系统部署，重在以制度创新赋能企业发展，进一步释放微观主体活力，培育更富活力、更具韧性、更有竞争力的现代企业，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

《意见》提出，要发挥资本市场对完善公司治理的推动作用。强化控股股东对公司的诚信义务，支持上市公司引入持股比例5%以上的机构投资者作为积极股东。严格落实上市公司独立董事制度，设置独立董事占多数的审计委员会和独立董事专门会议机制。完善上市公司治理领域信息披露制度，促进提升决策管理的科学性。

对此，中国证监会有关负责人在答记者问时表示，上市公司是经济高质量发展的重要微观基础，是探索完善中国特色现代企业制度的重要力量。资本市场公开透明，强化约束和激励，要求上市公司具备健全且运行良好的组织机构，形成各司其职、有效制衡的公司治理结构，在推动企业完善公司治理、健全内控和规范经营，培育现代企业制度等方面发挥了重大作用。

中国证监会一直高度重视上市公司的公司治理监管。近年来持续落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）等文件要求，开展为期两年的公司治理专项行动，集中整治治理深层次问题；推动独立董事制度改革落实落地，充分发挥独立董事监督作用；严格退市标准，将规范运作存在重大缺陷的公司纳入规范类退市情形；出台市值管理指引，修订股份回购、现金分红规则等，上市公司规范发展的内生动力不断提高，规范运作水平持续提升，回报投资者意识显著增强，2024年全市场分红达到2.4万亿元，实施股份回购近1500亿元，均创历史新高，为稳定和活跃资本市场作出了积极贡献。

中国证监会有关负责人表示，将贯彻落实《意见》有关要求，不断完善上市公司治理规则，推动出台上市公司监督管理条例，加大对组织指使造假、资金占用等违法行为的打击力度，进一步发挥独立董事作用，鼓励机构投资者积极行使股东权利，激发公司治理内生动力，促进上市公司健全中国特色现代企业制度，持续提升公司治理水平。

(责编：乔业琼、高雷)
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