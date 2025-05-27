原标题：汽车之家与支付宝达成生态合作 共建数字车生活新生态

5月22日，汽车之家与支付宝在杭州正式签署生态共建合作协议，双方将围绕“数字车生活生态共建”展开全面合作，整合资源优势，共同打造覆盖用户“看车—选车—买车—用车—养车”全场景的一站式服务，推动汽车行业数字化转型迈入新阶段。

此次合作后，双方在各自领域的核心优势将最大化释放。支付宝依托其国民级流量生态与数字技术能力，拥有超12亿全球用户、6.5亿小程序月活用户及丰富的消费信任心智；汽车之家作为全球访问量最大的汽车互联网平台，注册用户数量超5.3亿，覆盖90%以上汽车厂商及经销商，年影响全国50%的新车及二手车交易。双方将通过资源互通、场景融合与数据共享，为用户提供更高效、透明、便捷的汽车消费服务，助力行业降本增效。

双方将围绕三大合作方向，赋能全链路服务：

场景升级——构建购车服务新阵地

支付宝上线“汽车消费补贴专区”“旧车置换专区”，整合超1000款购车补贴商品，通过精准分发与场景化推荐，汽车之家小程序高效承接支付宝用户的汽车消费需求；支付宝用户可借助汽车之家智能工具一键获取真实底价、车型配置及补贴信息，决策周期缩短1/3，在提升购车效率与服务体验的同时，为汽车之家高效沉淀高意向购车用户需求，进一步夯实平台在汽车消费链路的服务价值。

服务闭环——激活线上线下生态

支付宝的“出行战略级入口”与汽车之家线下33城空间站门店深度联动，打通公私域流量，覆盖超1.5亿汽车垂直人群。通过会员权益互通、联合营销活动（如“半价购车”等），强化用户从线上浏览到线下试驾的行为闭环，基于用户消费行为验证与试驾预约链路，为汽车之家精准捕捉用户需求画像，提升线下门店转化效能。

技术赋能——大数据与AI驱动精准服务

双方将共建智能推荐系统，基于蚂蚁集团数据能力及汽车之家深耕多年的运营能力，精准触达高净值人群、首购用户及增换购需求群体，推动行业从经验驱动向数据驱动的服务模式转型，提升用户个性化体验。通过联合推出“CarplanAI选车”等创新功能，支付宝用户可实现购车需求与车型的精准匹配，汽车之家将通过合规数据能力积累与场景化应用，持续优化智能服务模型，为用户提供更精准的个性化体验。

汽车之家高级副总裁吴疆表示：“此次合作不仅是流量与场景的叠加，更是生态与服务的深度融合。未来，我们将探索无界化交互、轻量化决策等前沿领域，让‘车生活’更智慧、更人性化。”

支付宝出行酒旅车生活总经理韩振威强调：“汽车之家与支付宝数字车生活的合作将以生态数据融合与智能场景联动，重构车生活服务——从传统‘人找服务’的单一链路，升级为‘服务找人’的精准预判模式，实现需求与供给的无缝衔接。”

(责编：董童、李源)

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