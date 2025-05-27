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中国银联“锦绣行动2025”持续助力粤港澳大湾区高水平对外开放

2025年05月27日12:31 | 来源：中国银联
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原标题：中国银联“锦绣行动2025”持续助力粤港澳大湾区高水平对外开放

　　5月24日，“2025年购在中国·大湾区消费季”在广州启动。活动由商务部、中央广播电视总台、广东省人民政府等共同主办。本次活动旨在提振消费，提升粤港澳大湾区消费便利程度，满足消费者多元消费需求，助力构建大湾区消费新格局，促进高水平对外开放。

　　中国银联在各部委、粤港澳三地政府与人民银行指导下，继续深入推进“锦绣行动2025”与“提振消费专项行动”，携手国内外支付产业各方，构建开放、包容、多元、便利的支付环境，进一步推动粤港澳大湾区金融基础设施互联互通，为区域经济一体化发展注入新动能，为粤港澳大湾区建设贡献银联智慧、银联力量。

　　启动仪式上，中国银联党委副书记、总裁郭大勇表示，中国银联作为国家重要金融基础设施、全球三大卡品牌之一，始终坚持“支付为民”的初心使命。一是以惠民之心，书写湾区新篇章，中国银联联合银行、商户等各方共同投入，正式启动“锦绣粤港澳，省钱用银联”主题营销活动。通过各种便民惠民措施的落地，加快构建大湾区支付无障碍生活圈，将粤港澳大湾区打造成“国际一流支付服务示范区”。二是以创新之笔，书写支付新图景，重点打造大湾区特色卡权益，推广卡码融合受理终端，实现卡、码、手机Pay全面受理，并打造公益性、开放性的专有APP——云闪付国际版，让境内外用户真正感受到“支付无障碍、服务有温度”。三是以生态之力，激活消费新动能，联合产业各方共同投入，开展“以旧换新”“老字号嘉年华”“百城百区”等促消费活动，积极参加“同船渡·粤韵广州”、深圳“新型消费季”、佛山夜间消费节等大湾区消费活动，持续优化产品服务，助力来华人员“无忧退税”。充分发挥银联作为支付产业中枢的作用，凝聚支付产业各方的力量，有效助力政府扩大内需，促进经济高质量发展。

　　作为国家战略的重要支点，粤港澳大湾区建设稳步推进，三地人员往来、经贸合作更加密切畅通，这背后不仅是大湾区交通基础设施的“硬联通”，还有支付互联的“软联通”。

　　近年来，中国银联率先升级广深港高铁、珠港澳大桥等跨境交通枢纽的支付服务，支持港澳车辆在内地高速ETC、停车场实现无感支付，并覆盖大湾区主要城市公交地铁“一挥即付”功能。与此同时，港澳居民通过本地发行的银联卡或港澳版“云闪付”即可直接缴纳内地学费、社保及税费，进一步降低北上求学、就业群体的生活成本。中国银联还推出锦绣中华卡、大湾区主题卡、大湾区青年卡等搭载了丰富权益的特色卡产品。目前，银联已成为粤港澳大湾区区域内覆盖范围第一、发行规模第一的银行卡品牌。

　　2024年，中国银联首次推出“锦绣行动”，发挥多元产品、全球网络等优势，进一步推动大湾区生活同城化发展，为港澳地区居民在内的境外旅客提供优质的支付体验。银联联合大湾区核心城市商户，在广州、深圳、珠海等地高频场景的终端改造，全面支持境外银联卡、扫码及手机Pay支付，并增设多语种服务标识。

　　此外，银联移动支付网络新增接入中国港澳、东南亚、日韩等地40余个主流电子钱包，境外游客可直接使用本地钱包在境内银联受理商户扫码消费，无需额外下载应用。针对短期入境需求，银联支持外籍人士通过云闪付APP或在机场、酒店等线下网点申领“旅行通卡”。

　　下一步，中国银联通过“锦绣粤港澳”入境支付便利化产品和服务，启动“锦绣粤港澳，省钱用银联”大湾区一体化营销活动，进一步挖掘和释放粤港澳大湾区消费市场的巨大潜力。除了丰富的本地活动外，银联还特别针对跨境消费开展优惠活动，港澳地区人士在广州、深圳等7个大湾区城市的“食、住、行、游、购”重点商户可参加消费立减活动；内地居民赴港澳，可享受境外消费立减、汇率梯度优惠、消费返现等三重优惠。中国银联将依托“锦绣行动2025”，联合产业各方，紧扣大湾区一体化建设需求，持续聚力支付服务，共建更加便捷、包容、普惠的跨境支付生态。

(责编：董童、李源)
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