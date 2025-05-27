原标题：2025青岛市世界计量日主题活动举办 政产学研共话“测量体系变革”

当前，计量作为现代工业的“眼睛”与“神经”，正成为驱动产业升级、发展新型工业化的核心引擎。今年5月20日是第26个世界计量日，当天，2025青岛市世界计量日主题活动举办，本次活动由国家制造强国建设战略咨询委员会指导，青岛市市场监督管理局、青岛市工业和信息化局、青岛高新技术产业开发区管理委员会主办，海克斯康制造智能（青岛）有限公司承办、青岛市仪器仪表协会协办。

与会嘉宾和行业专家围绕“测量体系变革：质量、效率与动力”主题，为测量体系变革、智能检测技术升级、技术成果加速落地等建言献策。第十三届全国政协经济委员会副主任、国家制造强国建设战略咨询委员会副主任苏波，青岛市委常委、副市长王波，海克斯康制造智能大中华区执行总裁郝健分别发表大会致辞。

测量体系是确保高精尖装备核心技术突破和产品质量提升的基石。随着制造精度的提升，测量仪器的投入占比显著增加，特别是在超精密级制造阶段，几乎占据总投入的一半。

在专题分享环节，中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授谭久彬讲述新一代测量体系变革从体系、技术、应用多维度入手的方法论；原国务院参事张纲在《人工智能与质量变革》的主题演讲中深度分析AI技术驱动质量管理体系的进化以及对生产力与效率的变革意义；中国电子信息产业发展研究院总工程师秦海林现场发布《智能检测装备发展十大趋势》的前沿报告，从AI赋能、绿色低碳、产业协同等方面为行业锚定发展方向。

在大会专题演讲与海克斯康智慧产业园的实地调研中，与会人员走进海克斯康数字孪生智能工厂，零距离体验“场景驱动”的智能检测产业园。作为首批国家级卓越智能工厂，其创新实践现场引发行业对智能测量技术融合与场景落地的深度思辨，融合了人工智能、光学测量、物联网等新技术的方案为汽车、电子、航空、机械、精密加工等28个行业带来检测效率的提升与精度的突破。

会议期间，来自汽车、航空、电子产业一线的专家，分享了前沿行业技术落地方案。现场发布了《青岛市仪器仪表产业集群建设三年行动方案》。大会同期举办了青岛市数字化坐标测量系统应用技能大赛颁奖仪式，10名技术能手脱颖而出。

大会上，中国机械科学研究总院与海克斯康签署战略合作协议，双方将通过共建共享开放的新产业生态及研究成果，促进质量与效率的提升，探索以落地方案切实赋能中国制造，为质量强国建设提供坚实支撑。

(责编：董童、李源)

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