人民网北京5月27日电 （记者车柯蒙）由中国中小商业企业协会主办的第三届世界中小企业大会将于6月27日在北京开幕。记者了解到，本届大会以“绿色韧性与数字共生：重构全球供应链的中小企业力量”为主题，通过系列活动进一步加强国际经贸往来与技术合作，推动中小企业将自身发展与全球议题深度融合。

作为全球中小企业界的重要活动，世界中小企业大会在中小企业生存与发展、创新与变革、融资与服务等多方面议题上，凝聚全球智慧，推动了广泛合作。本届大会将通过前瞻政策解析、标杆案例分享、资源精准匹配等多元赋能方式，助力中小企业突破发展瓶颈，融入全球价值链。

大会期间，来自全球的企业代表、产业生态引领者以及政策制定参与者，将共同探讨中小企业在数字化转型、跨境协同与绿色经济等时代命题下的发展路径。大会还将特设“创新展示区”，全方位呈现中小企业在科技创新、商业模式重构、可持续发展等领域的突破性成果。

据了解，作为中英经贸互联互通的重要纽带，英中贸易协会（CBBC）已正式确认出席本届大会。届时，将聚焦新能源、数字经济等前沿领域，分享中英两国中小企业合作的丰富经验与实战案例，推动双方在数字化转型、创新驱动和绿色经济等领域的深度合作，进一步拓展大会的国际化视野与合作纬度。

(责编：王连香、高雷)

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