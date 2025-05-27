原标题：中国光大银行举办“走进上交所·光大伴你行”同业生态服务科创企业专项活动

近日，中国光大银行在上海证券交易所举办“走进上交所·光大伴你行”同业生态服务科创企业专项活动。上交所、光大集团、光大银行相关负责人，券商、私募股权基金等机构代表，与长三角区域百余家科创企业高管齐聚一堂，共同探讨科技与金融深度融合路径。

“走进上交所·光大伴你行”同业生态服务科创企业专项活动现场 受访者供图

上交所相关负责人指出，上交所作为中国资本市场服务科技创新的重要平台，将持续通过多层次、多维度的制度创新与工具支持，为科创企业提供全生命周期的金融服务。

光大银行董事会秘书张旭阳表示，科技金融需要打破边界、聚合资源。服务科技创新是光大银行践行国家战略的必然选择。光大银行将不断加强与资本市场的合作，探索服务科创企业的多元化模式，既依托光大集团金融全牌照优势推动“一个客户、一个光大、一体化服务”，更通过同业生态朋友圈为企业链接技术、资本与产业资源，真正成为科创企业的战略合作伙伴。

下阶段，光大银行将继续举办“走进交易所”系列活动，通过“集团协同+生态共建”模式，布局金融服务和生态合作，助力科技企业实现高质量发展，为加快实现高水平科技自立自强贡献光大力量。

(责编：曹淼、李源)

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