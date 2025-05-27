人民网北京5月27日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，5月27日至29日，南方地区将有新一轮强降雨过程，将是今年以来南方最强降雨过程。预计未来三天，江南、华南及贵州、云南等地有较强降雨，局地伴有强对流天气。贵州、湖南江西、福建部分地区日降雨量将超过100毫米。

中央气象台今晨发布暴雨蓝色预警。5月27日，四川盆地西部和南部、重庆南部、贵州大部、湖南大部、江西西部、云南西部和北部、广西东北部等地部分地区有大到暴雨，贵州东南部、湖南西部等地局地有大暴雨（100至130毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20至40毫米，局地可超过50毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

中央气象台首席预报员徐珺表示，本次过程具有降雨范围广，部分地区强度大、累计降水量大的特点，且与前期南方地区强降雨过程区域有一定重叠，灾害风险不容忽视。贵州东部和南部、湖南西部和南部、江西中南部、福建、广西北部、广东中北部、云南西部等地部分地区发生山洪或地质灾害的气象风险较高。上述地区公众应密切关注当地气象部门发布的最新天气预报预警信息，避免在降雨集中时段和过后前往灾害易发区域。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

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