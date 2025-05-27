人民网北京5月27日电 （记者杜燕飞）“我国地热能储量丰富，分布广泛，稳定可靠，开发潜力大。”“加快地热能开发利用，有助于推动我国能源结构优化升级。”在日前举行的2025第十五届全国地热大会上，与会嘉宾表示，要加大科技创新，拓展地热应用场景，推动地热产业有规模、有效益、高质量发展，助力实现“双碳”目标。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长桂小阳表示，经过多年发展，我国地热能浅层供暖制冷规模稳步扩大，水热型供暖规模有序增长，地热发电技术持续创新，地热能在北方地区冬季清洁取暖，南方地区温暖过冬、清洁度夏以及现代农业工业减碳等方面发挥了重要作用。要大力推广地热先进技术，推动地热项目开发，结合各地资源与需求，因地制宜推广地热能供暖制冷利用，探索地热能与其他产业的梯次开发融合发展，推进建设地热能发电工程，探索地热能发电与其他可再生能源一体化开发建设。

“加快地热能的开发利用，不仅有助于推动我国能源结构的优化升级，还能为实现‘双碳’目标提供有力支撑。同时，地热能开发能带动相关产业链的开发，促进经济增长和社会就业。”国家能源局原副局长吴吟表示，随着技术进步和规模化的发展，地热供暖成本将逐步降低，地热能在能源结构中的地位将进一步提升。未来，要不断创新地热能的勘探和开发利用技术，进一步提升地热能的利用效率与经济价值，使这一清洁能源更有效的服务于经济社会发展大局。

中国科学院院士滕吉文表示，地热能作为一种清洁能源、稳定连续的非碳基能源，可为实现“双碳”目标提供重要保障。当前，规模性的开发和利用深层地热、干热岩和深层含水层，成为地热发展的必然轨迹。建议对我国地热资源进行全面量化勘察，厘定深部地热资源和干热岩分布，探索深层地岩换热技术。

中国科学院地质与地球物理研究所研究员庞忠和认为，未来地热能技术发展重点，要借助于国家产业技术政策的实施，发展深层地热能开发技术。中深层地热能发电，要更加精细化、规模化和绿色化。同时，地热能也要与其他可再生能源协同发展，走多能互补之路。

中国技术监督情报协会副会长李功成表示，国家发改委等部门联合印发了《推动热泵行业高质量发展行动方案》，从热泵推广应用、产业提质升级、完善支撑保障等方面做出了系统的部署，为热泵产业健康可持续发展指明了方向，对培育绿色低碳产业、推进碳达峰和碳中和，加快经济社会发展，全面绿色转型具有重要意义。

“创新是驱动地热产业发展的核心引擎。要推动产学研深度融合发展，加强与科研院所、高校合作，围绕行业发展的痛点、难点联合攻关，推动地热产业高质量发展。”万江新能董事长陈泽民表示，当前，岩土储能技术实现了“取热不取水”，不依赖地下水资源，实现了地热能高效可持续利用，正逐渐在全国范围内推广。

(责编：王连香、高雷)

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