人民网北京5月27日电 （欧阳易佳）5月27日，生态环境部召开5月例行发布会。生态环境部宣教司司长、新闻发言人裴晓菲表示，近日，生态环境部等七部门联合印发《美丽河湖保护与建设行动方案（2025—2027年）》（以下简称《方案》）。这是继《水污染防治行动计划》之后，水生态环境领域的又一重要文件。

裴晓菲介绍，《方案》共分五个部分、19项措施，提出到2027年，美丽河湖建成率达到40%左右；到2030年，美丽河湖建设取得明显成效；到2035年，美丽河湖基本建成。在具体目标设置上，《方案》从巩固深化水环境治理、加强基本生态用水保障、积极推进水生态保护修复等方面，细化制定了15项目标。

裴晓菲表示，在水环境治理方面，《方案》对入河排污口整治、工业园区、城乡生活、农业面源污染防治等作出部署；在基本生态用水保障方面，《方案》对河湖生态流量管理、泄放措施落实、监测信息共享等作出部署；在水生态保护修复方面，《方案》对水生生物保护恢复、湖库富营养化治理、生境修复和监管、防洪排涝治理、生态产品价值实现、满足群众亲水需求等作出了部署，并提出了相应的目标。

数据显示，2024年，全国地表水水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面比例为90.4%，首次超过90%；长江干流连续5年、黄河干流连续3年全线保持Ⅱ类水质。“十四五”以来，生态环境部会同有关部门和地方，积极推进美丽河湖保护与建设工作，推动碧水保卫战取得明显成效。

“下一步，生态环境部将会同有关部门，指导各地统筹水资源、水环境、水生态治理，推动流域上下游、左右岸、干支流协同治理，推进建设各美其美的美丽河湖。”裴晓菲说。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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