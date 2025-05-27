原标题：深圳曜林科技携手多方合作，共促能源领域智能化发展

近日，深圳曜林科技有限公司分别与西安交通大学、四川数字经济发展研究院、东华软件股份有限公司展开深入会谈，并成功签订一系列合作协议，旨在人工智能、大数据等前沿领域达成深度合作，全力解决国内天然气调配与供给不均衡问题，为能源领域的高质量发展注入新动力。

在与西安交通大学的合作会谈中，西安交通大学自动化学院副院长、项目主要负责人之一鄢超波教授表示，此次与深圳曜林科技的科研项目合作意义重大，学校高度重视，将充分发挥双方优势，在算法优化、系统开发等关键领域中取得突破，力求从根本上解决国内天然气区域调配不均衡的难题，推动能源领域系统科学、有序地实现高质量发展。

深圳曜林科技公司负责人张煜东对此次合作寄予厚望。他表示，西安交通大学历史悠久、在国内外声誉卓著，在科研领域上成果粲然。此次合作将充分整合我方资源，切实配合和保障以鄢超波教授和管晓宏院士为主的科研团队工作。将科研成果切实应用于能源领域智能化发展，为中国特色社会主义建设贡献力量。会谈结束后，双方签署了合作协议，并一致表示将进一步加强沟通交流，确保合作项目扎实推进。

在与四川数字经济发展研究院的会谈中，研究院相关负责人温源强调，研究院十分重视与深圳曜林科技的合作，尤其关注科技成果转化对社会经济发展的推动作用。研究院将凭借在科技成果转化、人才培养、产业协同等方面的优势，与深圳曜林科技建立全方位战略合作关系，共同探索校企合作新模式，确保协议内容落地生根。

深圳曜林科技有限公司负责人张煜东对与四川数字经济发展研究院的合作前景充满信心。他表示，四川数字经济发展研究院作为四川省人民政府和西安交通大学共同成立的新型研发机构，在数字经济生态圈建设方面成绩斐然。双方将坚持问题导向与目标导向相结合，不断优化创新生态，加速科技创新与产业创新的深度融合，推动教育、科技、人才一体化发展，将技术优势转化为经济发展优势，确保各项发展战略稳步推进、取得实效。会后，双方顺利签署战略合作协议，并约定持续加强沟通，加速协议落实。

在与东华软件股份有限公司的签约会议上，东华软件股份有限公司副总裁、项目负责人隋同斌表示，东华软件高度重视此次合作，将其视为公司要务。解决天然气供需平衡、深化关键技术提升等问题，对推动能源行业发展和供给侧结构性改革具有重大现实意义。东华软件愿全力投入相关科研资源，为项目提供坚实支持，助力供给侧结构性改革。

深圳曜林科技有限公司负责人张煜东首先对东华软件在鸿蒙系统PC端应用取得的成功表示热烈祝贺。他称赞东华软件在打破操作系统国际垄断、推动系统国产化进程中发挥了关键作用。张煜东认为，此次双方合作意义非凡，将共同致力于突破和提升能源智能化水平，使研发成果更好地服务于数字经济发展、推动制造业转型升级、赋能实体经济。双方将充分发挥民营企业优势，履行社会责任，为新时代中国特色社会主义建设事业不懈奋斗。

随后，项目负责人任志洋详细介绍了该项目的实际情况和相关进展，并就此次双方的合作表达了高度认同。此后，双方还就其他领域的合作进行了深入探讨。

深圳曜林科技有限公司出席签约仪式的还有张世军、张兆春、史伟、陆杭等。此次与多方的战略合作，标志着深圳曜林科技在能源智能化领域迈出了重要一步，未来各方将携手共进，为能源行业的变革与发展贡献智慧和力量。

(责编：曹淼、李源)

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