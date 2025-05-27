记者5月27日从市场监管总局获悉，随着中国银发经济产业持续升级，适老化产品不断涌现。今年1至4月，适老化产品新增2.87万种，同比增长255.2%。

市场监管总局统计显示，今年1至4月，助行产品新增0.6万种、同比增长1032.1%；日常生活辅助用品新增1.8万种、同比增长260%；居家安全产品新增0.2万种、同比增长220%；护理用品新增0.1万种、同比增长166%；康复训练器材新增0.07万种、同比增长12.2%；健康监测设备新增0.1万种、同比增长8%。

从地域分布看，适老化产品呈现地域发展不均衡状态。东部地区的适老化产品数量全国占比94.4%，主要分布在浙江省、江苏省、广东省，这些地区拥有较强的制造业基础和供应链优势，是我国医疗器械、康复器具等适老化产品的生产基地。综合来看，适老化产品增速显著，未来市场开发空间可观。

截至4月底，全国消费品品种总量21860.4万种，其中适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。（记者赵文君）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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