打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

银发市场带动适老化产品迅速增长

2025年05月27日18:54 | 来源：新华社
小字号

记者5月27日从市场监管总局获悉，随着中国银发经济产业持续升级，适老化产品不断涌现。今年1至4月，适老化产品新增2.87万种，同比增长255.2%。

市场监管总局统计显示，今年1至4月，助行产品新增0.6万种、同比增长1032.1%；日常生活辅助用品新增1.8万种、同比增长260%；居家安全产品新增0.2万种、同比增长220%；护理用品新增0.1万种、同比增长166%；康复训练器材新增0.07万种、同比增长12.2%；健康监测设备新增0.1万种、同比增长8%。

从地域分布看，适老化产品呈现地域发展不均衡状态。东部地区的适老化产品数量全国占比94.4%，主要分布在浙江省、江苏省、广东省，这些地区拥有较强的制造业基础和供应链优势，是我国医疗器械、康复器具等适老化产品的生产基地。综合来看，适老化产品增速显著，未来市场开发空间可观。

截至4月底，全国消费品品种总量21860.4万种，其中适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。（记者赵文君）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
韧性和抗冲击能力显现 1至4月规模以上工业企业利润稳定恢复
　　人民网北京5月27日电 （焦磊）根据国家统计局最新数据，1至4月份，全国规模以上工业企业利润增长1.4%，较1至3月份加快0.6个百分点，实现连续两月正增长。 从月度数据看，4月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.0%，较3月份加快0.4个百分点，企业当月利润加快恢复。…
全国首个桩基固定式海上光伏项目全容量并网发电
　　人民网北京5月27日电 （记者杜燕飞）作为全国首个桩基固定式海上光伏项目，中广核烟台招远400兆瓦海上光伏项目27日全容量并网发电。 “该项目应用了我国自主研发的双面双玻海上光伏组件等一系列产品，形成了可复制的海上光伏项目施工成套工艺体系，助力我国海上光伏规模化发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部