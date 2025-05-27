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防范非法金融 成都组织1700余场次线下宣传

2025年05月27日08:38 |
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原标题：稳赚不赔？收益超高？都是坑！防范非法金融，成都组织1700余场次线下宣传

“有段时间，有人组织免费旅游，随后推销购买羊奶粉、壮骨粉啥的，这种情况是不是有问题哦？”5月21日上午，在成都市锦江区锦华广场的老年文化骨干反诈宣传活动上，万达广场舞队的何阿姨现场咨询。社区工作人员赶忙警示：“保健品诈骗是针对老年人的主要诈骗形式，一定要提高警惕。”

近年来，非法金融活动手段不断翻新，尤其是针对老年人和年轻群体的诈骗案件频发。为提升市民防范意识，成都市持续开展形式多样的反诈宣传活动，并通过部门联动、严打整治，筑牢金融安全防线。

守好钱袋子，守护幸福家。

警惕防范——自开展防范非法金融活动宣传以来，成都全市开展线下宣传1700余场次，覆盖241.4万人次。违法必究——成都对非法集资保持高压打击态势。2020年以来，全市公安机关立案400余起，刑事打击1700余人。风险自担——律师提醒：根据《防范和处置非法集资条例》第二十五条第三款规定，因参与非法集资受到的损失由集资参与人自行承担。

进社区、进学校、进万家

全市线下防非宣传超千次，覆盖人群241万人。

进园区、进社区、进学校、进万家……防范非法金融活动，成都多措并举，自开展防范非法金融活动宣传以来，全市开展线下宣传1700余场次，覆盖241.4万人次。活动开展以来，共发布短视频31个，总点击量350.5万余人次，转发量33.7万余人次。

在四川天府新区正兴街道，开在小区院落坝坝会里的防范非法金融活动宣传会，吸引了小区院落里的居民注意。这个开在小区院落小广场里的坝坝宣讲会，主题就是“防范非法集资，共筑平安防线”。现场用宣传展架展示了非法集资的常见手法，由工作人员和志愿者来讲解和引导正确的投资观念。

“平时我的生活，就是做饭、带孙娃子，我最喜欢在院落里跳坝坝舞。这次看到小广场的防范活动，其实对于我们这种连智能手机都不会操作的人特别有用。每一份宣讲资料我都要了一份，带回去给家里人看！”院落生活的彭婆婆表示。

5月21日，青白江举办了以“识破套路·守住家底”为主题的防诈公益讲座，专门邀请了独居及空巢老人等人群。这次讲座邀请华西证券资深专家代运硙，详细剖析了当前金融诈骗的现状，揭露了常见非法金融活动，通过典型案例揭示了技术驱动型诈骗、复合型诈骗手法。

“这类宣传活动对我们老百姓来说非常有用，学到很多保护自身财产安全方面的知识，回去后，我一定当好防范非法集资的家庭讲解员，自觉带动身边老人、亲戚朋友抵制高息诱惑，远离非法集资，谨防金融诈骗。”社区居民李婆婆表示。

咨询宣讲、案例解读 给非法金融按下“刹车键”

宣传活动不仅普及知识，更在关键时刻阻止诈骗发生。

“养老院预存10万可享终身优惠，每月还返还利息，可以去吗？”“最近收到某理财平台广告，承诺年化收益20%，要求先转账充值才能参与投资。请问是否存在风险？”……随着宣讲活动越来越多，案例越讲越详细。通过宣讲活动，在发生非法集资案件之前，给非法金融按下“刹车键”。

近期，温江区财政、公安、柳城街道、文庙社区联合在温江文庙广场开展防范非法集资宣传。“当时就有一位婆婆拿着手机过来，问我们这个投资行不行。”区财政局工作人员回忆，这是一家新开的卤鹅店，宣称市民可以对前期养殖鹅进行投资、认养。

获悉情况后，工作人员一方面稳住婆婆情绪，另一方面向相关部门反映，去调查了解这家店铺。“经核实，所谓的鹅养殖场是子虚乌有的，当事人就是通过诱导中老年人投资养鹅，虚高承诺，变相返利。我们查实后发现全是诈骗。”

“最近黄金涨得比较快，有朋友给我介绍了一个黄金投资理财产品，你看得不得行？”5月19日上午，在锦江区莲桂广场开展的“打击电信诈骗犯罪，构建平安和谐社区”宣传活动上，居民刘阿姨向工作人员咨询。

工作人员了解后发现，购买该理财产品并不会真的得到黄金，而是所谓的被寄存在产品销售公司，工作人员认为存在极大的诈骗本金风险，赶忙告知刘阿姨风险。“谢谢，我最开始听到周围朋友提现了，以为没问题。我记住了，保证稳赚不赔或过高收益的都是诈骗。”刘阿姨表示。

在日常防非宣传中，网格员也在日常巡查中发挥着重要作用。5月8日下午，温江区万春镇南岳社区网格员接到微网格员反映：辖区内某住宅前大量人员异常聚集。到达现场后，网格员发现房间内约有二十几人，多数为老年人，且有人在说“只需要投10400元”等语句，疑似在进行非法活动。网格员立即通知派出所和镇政府相关部门。

经区公安分局经侦警察现场调查发现，这群人在进行非法传销活动。经警察和社区工作人员耐心讲解教育，大家意识到被骗，纷纷表示不再参与并离开。通过网格员及时发现异常，及时联系相关部门处置，避免了参与人群的重大经济损失，守住了老百姓的钱袋子。

严打非法集资 三年挽回损失29亿元

针对高发频发的非法集资案件，成都由市委金融办、市公安局牵头，政法、法院、检察院、司法、市场监管等多部门参与，联动研判处理。

违法必究，成都对非法集资保持高压打击态势。2020年以来，全市公安机关立案400余起，刑事打击1700余人，为群众挽回经济损失29亿元。今年1月，成都中院通报的2024年度“十大典型案例”中，王某某等人利用虚拟货币集资诈骗案位列榜首，该案造成2.9万余人损失17亿元，主犯被依法严惩。

下一步，成都还将严打非法金融活动，“首先，还是要加强防非宣传教育。通过多渠道、多形式、接地气、广覆盖的宣传，引导人民群众提升防非识别能力，依法维护自身合法权益。其次，加强风险监测预警。通过线上监测、线下排查等多种措施，及时发现、研判、预警并有效处置苗头性、潜在性风险隐患。”成都市委政法委相关负责人介绍，“同时，加强部门协调联动。建立健全部门协同、市区联动的综合防控机制，加强与中央驻蓉金融监管部门协调配合，依法将各类地方金融活动纳入监管，严厉打击非法金融活动。”

非法集资不仅针对老年人

法律规定：所受损失由参与人自行承担。

“很多人以为非法集资针对的都是老年人，其实这个观念是错误的。”成都市委金融办监督问责处相关负责人表示，以养老项目为主的非法集资主要针对中老年人，通过提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“老年产品”等方式非法吸收资金。以农业产业项目非法集资主要针对的是年轻人，通过代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金。

特别需要提醒大家的是，对非法金融活动一定要警惕防范，根据《防范和处置非法集资条例》第二十五条第三款规定，因参与非法集资受到的损失由集资参与人自行承担。

“从我们办理的大量案件来看，非法集资款项往往被挥霍或挪用，即便案件侦破，剩余资金也通常无法覆盖全部损失。”北京中银（成都）律师事务所合伙人、律师罗云提醒公众，非法集资不受法律保护，一旦参与，很可能面临血本无归的局面。《防范和处置非法集资条例》明确规定任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。他提醒，参与非法集资不仅可能损失本金，已获收益也可能被追回，切勿抱有侥幸心理。

成都市委金融办、市公安局提醒：广大群众一旦发现或经人提醒自己参与非法金融活动中，应及时止损并保存好相关证据，立即向成都市非法集资举报专线（028-61882450、028-86408800）举报或依法向公安机关报案。同时，欢迎广大群众积极举报，对查证属实的，成都市将按照群防群治奖励办法进行奖励。（记者 颜雪 来源：红星新闻）

(责编：曹淼、李源)
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