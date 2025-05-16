原标题：防范非法集资、传销活动 多部门携手共治提升公众意识

5月15日，全国公安机关第16个打击和防范经济犯罪宣传日。当天上午，由四川省公安厅主办，成都市公安局、成都市税务局联合承办，金融、发改、人民银行等部门，以及省、市工商联、行业协会等联合参与的 “5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动在高新区交子大道233号中海环宇荟广场举行。

活动中，公安机关结合典型案例和法律解释，多角度揭露经济犯罪手法及其社会危害性，介绍防范知识，提供法律咨询，接受群众报案，着力提升经营主体防范各类经济犯罪的意识和能力，积极推动在全社会形成防范和打击经济犯罪的良好氛围。

活动邀请了上市公司、小微企业、国有企业、民营企业代表以及社区群众，通过发放宣传资料、接受报案咨询、开展现场宣讲等方式，解答了企业在合规、风险防范等方面的诉求问题，通过海报展板、宣传片、互动活动等，生动揭示了非法集资、虚开骗税、串通招投标、洗钱、保险诈骗等犯罪手法和防范知识。特别是联合市委金融办推出防范非法集资短视频、警示语，通报非法集资危害、手段、举报方法等，有效增强了群众防范非法集资和通过合理合法渠道维护自身权益的意识。活动中，成都市公安局同步推出了成都经侦宣传员“蓉小经”，通过展出“蓉小经”宣传海报和现场人偶互动等活动，以创新形式提升公众防范意识。

记者了解到，为共同服务好成渝地区双城经济圈建设，此次活动联合重庆市公安局分别在本地会场同步开展。同时，全市23个区（市）县公安局联合相关职能部门，在当地企业集中的园区开展了防范和打击经济犯罪的集中宣传活动。宣传活动期间，全市公安机关共出动警力400余人次，摆放宣传展板150余块，发放宣传资料3万余份，现场解答各类咨询问题1100余人次，共计2200余家企业、上万名群众参与活动。

5月15日前夕，成都公安经侦部门还通过多种渠道发布了多起典型案例、推出了系列防范宣传片。特别是创新性地推出了“24节气”系列视频，将防范非法集资、传销、合同诈骗等经济犯罪知识融入到每一个节气中，通过生动的故事和动画，让市民、企业在欣赏传统文化、成都特色的同时，也学会了如何防范非法金融活动、保护自身财产安全。这些举措全面展示了成都公安经侦部门打击经济犯罪、服务保障法治化营商环境的坚定决心，进一步推动了社会各界共同参与打击和防范经济犯罪的工作。（记者 宋潇）

(责编：曹淼、李源)

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