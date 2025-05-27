原标题：邮储银行许昌市分行开展“5.15”防范非法金融活动宣传

为深入贯彻落实党中央、国务院关于防范和打击非法金融活动工作部署，进一步提升识别防范经济犯罪的意识和能力，推动社会各界共同参与打击和防范非法金融犯罪工作，邮储银行许昌市分行于2025年5月15日在许都广场开展了防范非法金融活动集中宣传。

本次宣传结合人民银行许昌市分行与许昌市公安局联合开展的许昌市2025年度“5.15”打击和防范经济犯罪及洗钱犯罪宣传活动要求，通过设置宣传展架、悬挂横幅、设置咨询台一对一现场答疑、发放宣传资料等方式，向社会公众开展了防范非法集资、个人信息保护、防范电信诈骗、打击非法金融中介活动等宣传，通过以案说险，向广大金融消费者宣传非法集资的危害，提醒消费者增强风险责任意识，树立理性消费、价值投资观念，并向前来咨询的居民、务工人员、中老年人及周边商家发放宣传资料800余份。

通过本次活动宣传，进一步提升了当地社会公众的风险防范意识和识别能力，培养他们正确的投融资理念，获得现场人民群众的一致好评。

(责编：曹淼、李源)

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