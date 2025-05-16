原标题：张家界市政府办开展“5·15”防范和打击非法金融宣传活动 守护老年群体“钱袋子”

为切实提升广大群众特别是老年群体的金融风险防范意识，有效遏制针对老年群体的非法集资、养老诈骗等违法犯罪活动，在全国第16个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，张家界市政府办在人民广场开展以老年群体为重点的防范和打击非法金融宣传活动，为老年人送上防骗“护身符”。

活动现场，工作人员通过设置咨询台、悬挂横幅、播放宣传片等方式，向老年人普及非法金融活动的常见形式，用通俗易懂的语言详细讲解了以“养老服务”“养老项目投资”“高息理财”为幌子的非法集资套路，并传授防范技巧，提醒老年人面对他人的“甜言蜜语”和“高额回报”诱惑时，一定要保持警惕，做到“不听、不信、不转账”，同时提醒大家不贪图小利，不随意透露身份证号、银行卡号等重要信息，守护好自己的“养老钱”。

此次宣传活动得到了广大群众特别是老年群体的积极响应和广泛好评，营造了全民防非、主动拒非的良好社会氛围。

(责编：曹淼、李源)

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