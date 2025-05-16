打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

张家界市政府办开展“5·15”防范和打击非法金融宣传活动 守护老年群体“钱袋子”

2025年05月16日08:59 | 来源：红网张家界站
小字号

原标题：张家界市政府办开展“5·15”防范和打击非法金融宣传活动 守护老年群体“钱袋子”

为切实提升广大群众特别是老年群体的金融风险防范意识，有效遏制针对老年群体的非法集资、养老诈骗等违法犯罪活动，在全国第16个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，张家界市政府办在人民广场开展以老年群体为重点的防范和打击非法金融宣传活动，为老年人送上防骗“护身符”。

活动现场，工作人员通过设置咨询台、悬挂横幅、播放宣传片等方式，向老年人普及非法金融活动的常见形式，用通俗易懂的语言详细讲解了以“养老服务”“养老项目投资”“高息理财”为幌子的非法集资套路，并传授防范技巧，提醒老年人面对他人的“甜言蜜语”和“高额回报”诱惑时，一定要保持警惕，做到“不听、不信、不转账”，同时提醒大家不贪图小利，不随意透露身份证号、银行卡号等重要信息，守护好自己的“养老钱”。

此次宣传活动得到了广大群众特别是老年群体的积极响应和广泛好评，营造了全民防非、主动拒非的良好社会氛围。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国际大坝委员会第28届大会暨93届年会圆满落幕
　　人民网北京5月26日电 （欧阳易佳）5月23日下午，由水利部、四川省政府和国际大坝委员会联合主办的国际大坝委员会第28届大会暨93届年会在成都闭幕。水利部总工程师仲志余表示，这是一次深化合作、共担使命的重要契机。…
AI科技守护传统文化 让非遗“活”在当下
　　人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）流光溢彩的蜀锦、凝聚匠心的吊脚楼、穿越千年的非遗美食。如今，非物质文化遗产正从博物馆走向生活，依托科技力量绽放新光彩。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部