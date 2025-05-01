原标题：省委金融办风险防控一处与省公安厅等党支部开展防范非法金融活动进社区联学共建主题党日活动

为深入贯彻落实党中央关于防范化解金融风险的决策部署，增强社区居民金融风险防范意识，湖南省委金融办风险防控一处联合省公安厅经侦总队、长沙市委金融办等9个党支部于4月25日共同开展防范非法金融活动进社区联学共建主题党日活动。

首先，全体党员先后参观了长沙市梅溪湖街道华茂社区和观沙岭街道楼宇服务中心，了解“0731无非法集资街道”示范活动开展情况和基层防非打非工作情况。随后，全体党员开展了主题学习，并结合自身的实际工作进行深度交流。

晚上，在观沙岭街道滨江社区举办了“守住钱袋子，护好幸福家”防范非法金融活动宣传教育进社区活动，通过防非相声、小品等节目表演，以趣味生动的形式向社区居民传递防非知识。活动现场，9个党支部代表宣读了防非倡议书。湘江新区财政金融局、浦发银行长沙分行、招商银行长沙分行、农业银行长沙分行、国信证券湖南分公司等单位进行了金融知识宣传。

此次联学共建党日活动，不仅增强了社区居民的金融风险防范意识，也进一步密切了党组织与群众的联系，推进了党建与业务的深度融合。下一步，各党支部将继续深化合作，常态化开展防非宣传教育活动，切实守护好群众的“钱袋子”。

(责编：曹淼、李源)

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