第七届粤港云计算大会暨第二届粤港澳大湾区ICT大会召开

原标题：合利宝荣获“2018年广东省十大创新软件”

近日，我国领先的第三方支付公司、国家规划布局内重点软件企业——合利宝受邀出席第七届粤港云计算大会暨第二届粤港澳大湾区ICT大会，其“在线支付运营管理软件”在本次大会上斩获“2018年广东省十大创新软件”殊荣。国家工业和信息化部、广东省工业和信息化厅、广东软件行业协会、香港政府资讯科技总监办公室等领导参与颁奖典礼，为获奖企业颁发荣誉奖牌。

信息产业是推动我国经济发展的重要驱动力，正在影响着经济和社会的各个方面，赋能我国经济发展和产业转型升级。作为2018年度亚太地区最受关注的信息技术盛会，本届大会邀请了中国工程院院士方滨兴、广东工信厅副厅长杨鹏飞等国家院士、政府领导、行业权威专家和企业代表共计500余人参会，现场通过院士和业界权威专家主题演讲、优秀创新软件表彰、企业资源对接座谈会等形式，搭建行业资源整合的一流平台，为粤港澳大湾区的经济社会创新发展和转型升级提供强有力的支撑。

当天上午，大会举行了2018年广东省优秀软件产品评选结果公布，合利宝、中国电信(亿讯)等10家企业的相关软件产品脱颖而出，获评“2018年广东省十大创新软件”。广东省优秀软件产品评选是通过企业申报、初审、专家评审等程序，从自主知识产权、技术创新、功能性能指标、经济效益、用户评价等方面进行综合评审，甄选并表彰了一批本年度在科技创新与应用层面上最具发展潜力、最具代表性的企业，旨在树立行业示范标杆，带动大湾区信息产业的健康快速发展。合利宝的“在线支付运营管理软件”获此殊荣，是大会评委会对合利宝科研创新实力的肯定，为合利宝在持续发力支付科技赋能各产业发展提供了强有力的鼓励和支持。

“在线支付运营管理软件”充分体现了合利宝在支付科技创新领域的先进性，是集“支持高并发、高可用性、大数据量”为一体的综合支付运营管理平台，同时支持网银支付、无卡支付、快捷支付等多种创新支付方式。目前，合利宝已为航空旅游、智慧零售、金融科技、电商虚拟、教育、跨境在内的六大行业，合计数十万家中小微企业级用户提供综合支付解决方案，通过先进的支付技术赋能企业发展、深入越来越多的生活场景，服务广大人民群众。

自创立以来，合利宝拥抱监管、积极创新，持续加大技术研发投入和强化新技术应用，不仅发挥自身在金融生态中的角色力量，还探索大数据、云计算、人工智能等前沿科技，推动各产业尤其是实体经济的科技化进程。“2018年是合利宝的丰收年，除了本次大奖外，还先后获得了 ‘国家高新技术企业认证’、‘2018金融科技影响力品牌’、‘国家规划布局内重点软件企业’等资格认证和奖项，以及累计超过二十项发明专利和软件作品著作权”。颁奖典礼上，合利宝负责人介绍道。

据了解，目前合利宝正在大力发展“支付科技赋能平台(T2B2C)”，基于核心的支付能力，打通平台型科技企业、第三方服务商、企业客户及消费者的数据资料，实现企业的服务场景在线化，自动提供各类服务来增强企业客户经营效率和提升消费体验的网络协同平台，同时，合利宝将融合所属上市集团仁东控股的金融生态，最终打通并优化产业价值链，力争成为市场壮大、产业升级的助推器。

(责编：赵爽、仝宗莉)