原标题：2017-2018年全国金融系统文化建设先进单位和先进工作者名单

全国金融系统发展社会主义先进文化，以科学理论引路指向，以先进文化塑造灵魂，努力建设管思想、管作风、管工作的文化管理体系，不断提升广大干部职工的思想道德素质和业务能力素养，形成了时代特色和行业特色鲜明的信贷文化、服务文化、党建文化、合规文化等金融文化，铸就了行业的文化底蕴和时代精神。

为总结经验，表彰先进，推进金融文化建设的深入开展，经中国银保监会党委领导批准，中国金融政研会组织开展了“2017-2018年全国金融系统文化建设先进单位和先进工作者”评选工作。通过各单位逐级推荐、三级评审和媒体公示，并报评选表彰领导小组审核同意，决定授予国家开发银行扶贫金融事业部等10家金融机构“2017-2018年全国金融系统文化建设标兵单位”荣誉称号，中国进出口银行湖北省分行张劭辉等10人“2017-2018年全国金融系统文化建设标兵”荣誉称号，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局机关党委（党委宣传部）等95家金融机构“2017-2018年全国金融系统文化建设先进单位”荣誉称号，中国银行保险监督管理委员会广东监管局陈深明等156人“2017-2018年全国金融系统文化建设先进工作者”荣誉称号。名单如下。(中国金融思想政治工作研究会)

2017-2018年全国金融系统文化建设标兵单位（10家）

国家开发银行扶贫金融事业部

中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行

中国农业银行股份有限公司浙江省分行

中国建设银行股份有限公司自贡分行

中国人寿保险（集团）公司

南京证券股份有限公司

北京银行股份有限公司

北京农村商业银行股份有限公司

郑州银行股份有限公司

中华联合保险集团股份有限公司

2017-2018年全国金融系统文化建设标兵（10人）

张劭辉 中国进出口银行湖北省分行

田 丰 中国农业发展银行内蒙古自治区分行

杨 军 中国银行股份有限公司上海市浦东分行

栾立冰 交通银行股份有限公司云南省分行

罗方科 中国光大银行股份有限公司

欧阳勇 中国民生银行股份有限公司

金春花（女，朝鲜族） 中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行

陈东升 中国期货业协会

张小军 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

宗少俊 珠海华润银行股份有限公司

2017-2018年全国金融系统文化建设先进单位（95家）

中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局机关党委（党委宣传部）

中国银行保险监督管理委员会山东监管局保险消费者权益保护处

中国进出口银行交通运输融资部

中国农业发展银行蚌埠市分行

中国农业发展银行韶山市支行

中国工商银行股份有限公司前海分行

中国工商银行股份有限公司湖北恩施分行

中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部

中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行

中国农业银行股份有限公司河北省分行

中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行

中国农业银行股份有限公司深圳市分行办公室

中国农业银行股份有限公司天津世贸支行

中国农业银行股份有限公司上海金山支行

中国银行股份有限公司文山州分行

中国银行股份有限公司南宁市东葛支行

中国银行股份有限公司闽侯分行营业部

中国银行股份有限公司舟山市普陀山支行

中国银行股份有限公司西宁支行

中国建设银行股份有限公司人力资源部

中国建设银行股份有限公司临汾分行

中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行

中国建设银行股份有限公司安徽省分行营业部

交通银行股份有限公司湖南省分行

交通银行股份有限公司重庆市分行

交通银行股份有限公司武汉金融服务中心

交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部

中信银行股份有限公司杭州分行

中信金属股份有限公司

中信工程设计建设有限公司

中国光大银行股份有限公司信用卡中心

中国光大银行股份有限公司北京分行

光大证券股份有限公司

中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司

中国人民财产保险股份有限公司中卫分公司

中国人民健康保险股份有限公司江西分公司

中国人民人寿保险股份有限公司重庆市分公司

中国人寿保险股份有限公司

中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司

中国人寿财产保险股份有限公司滁州市中心支公司

太平人寿保险有限公司北京分公司

太平财产保险有限公司宜昌中心支公司

中国出口信用保险公司上海分公司

中国长城资产管理股份有限公司

中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司

中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司

中国银河证券股份有限公司审计部

招商银行股份有限公司信用卡中心

招商银行股份有限公司西安分行

中国民生银行股份有限公司信用卡中心

中国民生银行股份有限公司上海分行

中国邮政储蓄银行股份有限公司河北省分行

中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行

华夏银行股份有限公司杭州分行

中国民族证券有限责任公司鞍山胜利南路证券营业部

民生人寿保险股份有限公司江苏分公司

阳光人寿保险股份有限公司广东分公司

国元证券股份有限公司

弘业期货股份有限公司

鲁证期货股份有限公司

上海国泰君安证券资产管理有限公司

渤海银行股份有限公司天津河东支行

天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行

河北银行股份有限公司石家庄分行

晋中开发区农村商业银行股份有限公司

内蒙古银行股份有限公司兴安盟分行

葫芦岛农村商业银行股份有限公司

吉林银行股份有限公司

哈尔滨银行股份有限公司

上海国际信托有限公司

上海银行股份有限公司深圳红岭支行

上海农村商业银行股份有限公司松江支行

江苏银行股份有限公司

南京银行股份有限公司南京分行

宁波慈溪农村商业银行股份有限公司

杭州银行股份有限公司滨江支行

山东费县农村商业银行股份有限公司

汉口银行股份有限公司

武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行

广发银行股份有限公司信用卡中心

广州银行股份有限公司广州分行

广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行

博白县农村信用合作联社

重庆银行股份有限公司北碚支行

成都农村商业银行股份有限公司青羊支行

富滇银行股份有限公司西双版纳磨憨支行

西安银行股份有限公司纺织城支行

青海银行股份有限公司城西支行

大连银行股份有限公司

青岛银行股份有限公司麦岛支行

青岛农村商业银行股份有限公司

宁波银行股份有限公司北京分行

平顶山银行股份有限公司

广东华兴银行股份有限公司

贵阳银行股份有限公司安顺分行

2017-2018年全国金融系统文化建设先进工作者（156人）

陈深明 中国银行保险监督管理委员会广东监管局

朱思莲（女） 中国银行保险监督管理委员会河北监管局

丁绪瑞 国家开发银行

吴守华 国家开发银行江西省分行

肖正东 中国农业发展银行重庆市分行

欧阳淳 中国工商银行股份有限公司

王新红（女） 中国工商银行股份有限公司产品研发中心

童志军 中国工商银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行

王 冬 中国工商银行股份有限公司重庆市分行

李 杨 中国工商银行股份有限公司吉林省分行

吴志新 中国工商银行股份有限公司北京市分行

陈 刚 中国农业银行股份有限公司农银报业有限公司

成 艳（女） 中国农业银行股份有限公司江苏省分行

谭 琼（女） 中国农业银行股份有限公司广东省分行

王永峰 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行

韩小波（女） 中国农业银行股份有限公司赣州分行

冯 越（女） 中国银行股份有限公司苏州分行

刘宝山 中国银行股份有限公司阿克苏地区分行

杨晓华（女） 中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行

张 硕 中国银行股份有限公司北京武定侯街支行

刘静芳（女） 中国建设银行股份有限公司

刘 兵 中国建设银行股份有限公司福建省分行

刘彩桥 中国建设银行股份有限公司河北省分行

俞 湄（女） 中国建设银行股份有限公司南京分行

李 坚（壮族） 中国建设银行股份有限公司柳州分行

张爱民 中国建设银行股份有限公司鞍山分行

刘 峰 交通银行股份有限公司浙江省分行

肖钊春 交通银行股份有限公司萍乡分行

杨文胜 交通银行股份有限公司无锡分行

贾 林（女） 中信银行股份有限公司成都分行

谢 群 中信建投证券股份有限公司西北分公司

任宏军 中信重工机械股份有限公司

罗 静（女） 中国光大银行股份有限公司北京分行

周明强 光大永明人寿保险有限公司湖南分公司

刘 红（女） 中国人民财产保险股份有限公司昆山中心支公司

张 阳 中国人保资产管理有限公司

王宝峰 中国人民健康保险股份有限公司北京分公司

殷恺泽（女） 中国人民人寿保险股份有限公司北京分公司

张 军 中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司

张利民 中国人寿保险股份有限公司保定分公司

罗 莎（女） 中国人寿财产保险股份有限公司

刘 嵘 国寿投资控股有限公司

祁 航 太平养老保险股份有限公司江苏分公司

郭端祥 中国太平保险（香港）有限公司

王玮祎（女） 中国出口信用保险公司

曾宇翔 中国东方资产管理股份有限公司北京市分公司

吴振良 东兴证券股份有限公司泉州分公司

胡 德 中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司

张巨山 中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司

周 健 中诚信托有限责任公司

刘铁峰 中央国债登记结算有限责任公司

史忠阳 中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部

程晓博（女） 招商银行股份有限公司

李宇萍（女） 招商银行股份有限公司呼和浩特分行

沈 云（女） 中国民生银行股份有限公司信用卡中心

吴祖讲 中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行

黄晓健 中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市分行

杜文革 华夏银行股份有限公司石家庄分行

高 旭 华夏银行股份有限公司大连分行

衣学伟（女） 中国民族证券有限责任公司延吉爱丹路证券营业部

陶东胜 民生人寿保险股份有限公司江苏分公司

李 伟 阳光保险集团股份有限公司

张彦平（女） 阳光财产保险股份有限公司山西省分公司

马 敏（女） 中国证券业协会

曹永强 中国证券业协会

张松涛 中国证券登记结算有限责任公司

庞丽君（女） 上海期货交易所

步国旬 南京证券股份有限公司

祁国联 郑州商品交易所

王莉莉（女） 大连商品交易所

金玉海（回族） 泰山财产保险股份有限公司

陈卫红（女） 信达金融租赁有限公司

杨继军 河南省金博大投资有限公司

兰文伟（畲族） 厦门国际信托有限公司

张东宁 北京银行股份有限公司

滕兆见 北京农村商业银行股份有限公司

张喜庆 渤海银行股份有限公司

郑喜平（女） 天津农村商业银行股份有限公司

赵景南 河北银行股份有限公司

雷鹏锋 山西省农村信用社联合社

刘进军 晋商银行股份有限公司

边 静（女） 内蒙古银行股份有限公司

吴 川 沈阳农村商业银行股份有限公司

邢中成 吉林银行股份有限公司

王维鑫（满族） 哈尔滨银行股份有限公司

唐德祥 上海浦东发展银行股份有限公司

孙轶卿 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行

许建华 上海农村商业银行股份有限公司青浦支行

田作全 江苏银行股份有限公司

张伟年 南京银行股份有限公司消费金融中心

韦凯华 浙江东阳农村商业银行股份有限公司

张利平（女） 杭州银行股份有限公司深圳分行

蒋继伟 山东省农村信用社联合社

董国庆 汉口银行股份有限公司营业部

董志伟 武汉农村商业银行股份有限公司洪山支行

董明会（女） 广发银行股份有限公司

谭柏培 广发银行股份有限公司梅州分行

郭 峰 广州银行股份有限公司南京分行

桂成发 信阳珠江村镇银行股份有限公司

杨艳琴（女） 广西平乐农村合作银行

何知明（女） 重庆银行股份有限公司璧山支行

李 瑾（女） 成都农村商业银行股份有限公司

夏 芹（女） 富滇银行股份有限公司昆明经开区支行

刘 钊 西安银行股份有限公司城西支行

李锦军 青海银行股份有限公司

辛炳人 昆仑银行股份有限公司

李 兵 大连银行股份有限公司

王 荣（女） 青岛银行股份有限公司市南支行

刘仲生 青岛农村商业银行股份有限公司

张连进 宁波银行股份有限公司南京分行

晏露彬 厦门国际银行股份有限公司北京分行

崔金海 沧州银行股份有限公司

张 磊 承德银行股份有限公司

李丽芳（女） 张家口银行股份有限公司

张文权 秦皇岛银行股份有限公司

何广利 邯郸银行股份有限公司

崔庆云 大同银行股份有限公司

陈晓玲（女） 长治银行股份有限公司

晋 荣 山西长子农村商业银行股份有限公司

任海荣 山西孝义农村商业银行股份有限公司

王慧萍（女） 包商银行股份有限公司

于 莉（女） 锦州银行股份有限公司

李 飞（女） 辽阳辽东农村商业银行股份有限公司

冯钰麟 江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行

颜 玉（女） 江苏江都农村商业银行股份有限公司

许 兵 江苏大丰农村商业银行股份有限公司

童夫军 江苏海安农村商业银行股份有限公司

戴启镛 江苏射阳农村商业银行股份有限公司

胥 刚 江苏滨海农村商业银行股份有限公司

李国庆 绍兴银行股份有限公司上虞支行

潘改良 金华银行股份有限公司

谢海洋 九江银行股份有限公司合肥分行

李 群（女） 上饶银行股份有限公司

钟连英（女） 新余农村商业银行股份有限公司

秦鲁斌 烟台银行股份有限公司

郭虎英 潍坊银行股份有限公司

王希峰 威海市商业银行股份有限公司天津分行

刘培军 泰安银行股份有限公司

时 伟 菏泽农村商业银行股份有限公司

申学清 郑州银行股份有限公司

韩春剑 广东南粤银行股份有限公司

吴雪峰（女） 东莞银行股份有限公司东莞分行

唐红霞（女） 四川天府银行股份有限公司

罗本政 绵阳市商业银行股份有限公司

汪元茜（女，苗族） 贵阳银行股份有限公司铜仁分行

梁晓春 兰州农村商业银行股份有限公司红古支行

张 明 甘肃会宁农村商业银行股份有限公司

闫 昕 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司

沈 伟 中华联合财产保险股份有限公司上海分公司

徐 菁（女） 浦银金融租赁股份有限公司

何 钰（满族） 葫芦岛银行股份有限公司

丛日光 辽宁灯塔农村商业银行股份有限公司

马立军 济南农村商业银行股份有限公司

夏林生 嘉兴银行股份有限公司

扈 健 河北深州农村商业银行股份有限公司

高剑飞 浙江乐清农村商业银行股份有限公司

(责编：赵爽、仝宗莉)